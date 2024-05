“Sostituita dalla famosissima” Chiara Ferragni, un altro importante brand mette fine alla collaborazione: cosa sta succedendo

Di certo questo non è un bel periodo per Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del Pandoro, infatti, l’imprenditrice digitale è stata costretta a dire addio a collaborazione con brand molto importanti. È di questi giorni la notizia secondo cui un altro importante marchio sembra aver deciso di mettere la parola fine alla collaborazione con l’imprenditrice digitale. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa sta succedendo nel dettaglio.

‘Pantene’ ha deciso di dire addio a Chiara Ferragni. Come già anticipato, infatti, sembra essere finita la collaborazione tra il noto marchio e l’imprenditrice digitale, sostituita ora dalla modella israeliana Havi Mond. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio e soprattutto l’impressionante somiglianza tra la modella e l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, chiusa la collaborazione con Pantene: l’ora più buia per l’imprenditrice digitale

In questi giorni il marchio ‘Pantene’ ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria e tutti non hanno potuto fare a meno di notare il nuovo volt del brand. Si tratta della modella israeliana Havi Mond; la presenza di Havi sembra ufficializzare la fine della collaborazione con Chiara Ferragni. Ricordiamo che in questi giorni l’imprenditrice digitale si trova negli Stati Uniti.

La collaborazione tra ‘Pantene’ e Chiara era molto forte e andava avanti da anni, anche se dopo lo scandalo dei Pandori questo stretto legame tra il brand e l’imprenditrice si è spezzato. Ricordiamo che non solo ‘Pantene’, ma anche altri brand, anche di lusso, hanno deciso di interrompere le collaborazioni dopo quello che è successo.

Come già anticipato, in questi giorni l’imprenditrice digitale si trova a Los Angeles dopo starebbe lavorando a nuovi progetti. A dimostrazione di ciò le Instagram Stories che Chiara condivide sul suo profilo social, come quella di uno screen in cui qualcuno le dice che sta facendo un buon lavoro e che ha talento da vendere.