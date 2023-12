Uomini vip più belli dell’anno: la classifica degli utenti di Grindr

Come ogni dicembre Grindr ha svelato ‘il meglio dell’anno’ nei suoi Unwrapped. Dagli uomini vip più belli, alla miglior canzone, fino al momento più scioccante e l’album più bello. Pioggia di vittorie per Troye Sivan è presente sia tra i più boni del 2023, che tra i dischi più belli e le migliori canzoni, un vero trionfo per il cantante australiano. Ma l’uomo più sensuale in assoluto per gli utenti di Grindr è Henry Cavill, seguito da Lil Nas.

Top 5 hottest men of the year, according to Grindr users: #1. Henry Cavill #2. Lil Nas X

#3. Troye Sivan

#4. Luke Evans

#5. Jonathan Bailey pic.twitter.com/BhRoJsXXs8 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 19, 2023

Unwrapped 2023, dagli uomini vip più belli, fino allo show migliore del 2023.

Uomini vip più belli dell’anno.

1. Henry Cavill

2. Lil Nas X

3. Troye Sivan

4. Luke Evans

5. Jonathan Bailey

Miglior film dell’anno.

1. Barbie

2. Rosso, Bianco e Sangue Blu

3. Oppenheimer

4. Renaissance: A Film By Beyoncé

5. Taylor Swift: The Eras Tour

La “Madre” dell’anno.

1. Beyoncé

2. Taylor Swift

3. Dolly Parton

4. Kylie Minogue

5. Madonna

Miglior album del 2023.

1. Tension di Kylie Minigue

2. Something To Give Each Other di Troye Sivan

3. Endless Summer Vacation di Miley Cyrus

4. Pink Friday 2 di Nicki Minaj

5. SOS di SZA

Miglior canzone dell’anno.

1. Padam Padam di Kylie Minogue

2. Flowers di Miley Cyrus

3. Rush di Troye Sivan

4. Kill Bill di SZA

5. Karma di Taylor Swift

Miglior Show dell’anno.

1. Heartstopper

2. White Lotus

3. Drag Race

4. The Last of Us

5. Fellow Travelers

‘Biggest serve’ del 2023.

1. Gli outfit di Beyoncé al Renaissance Tour

2. Britney Spears e la danza del coltelli

3. Rihanna e l’esibizione al Super Bowl

4. Taylor Swift e il tuffo al The Eras Tour

5. La blatta sul red carpet dei Met Gala

Momento più OMG.

1. Troye Sivan in drag nel video One opf Your Girls

2. Bad Bunny e il selfie senza vestiti

3. Le accuse a Lizzo

4. Beyoncé alla premiere di Taylor e Taylor a quella di Beyoncé

5. George Santos che spende i suoi soldi per OF e il botox