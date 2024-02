Silvia Toffanin chiede a Mahmood come va l’amore: la sua risposta spiazza

Silvia Toffanin oggi pomeriggio ha ospitato nel suo salotto a Verissimo il cantante più di successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood, che ha potuto così parlare di Tuta Gold e del nuovo album che è uscito un paio di giorni fa.

Quando però durante l’intervista gli ha chiesto ‘come va l’amore?‘, la risposta di Mahmood non è stata esaustiva ed ha a tratti spiazzato. Prima ha infatti sostenuto di essere “molto felice in questo periodo” alludendo presumibilmente a una relazione in corso, poi ha confessato di “non aver tempo per l’amore perché deve lavorare” e infine ha di nuovo confermato di essere attualmente felice. Insomma, a livello amoroso è felice o non ha tempo per coltivarlo? Boh.

“Posso dirti che sono molto felice in questo ultimo periodo, ma ovviamente da gennaio non c’è tempo per l’amore, devo lavorare e battere il ferro. Ma oggi sono felice” – le parole del cantante – “Se ho sofferto per amore? Anche quando non soffrivo facevo in modo di soffrire. Insomma, se sono andato in analisi un motivo ci sarà. Penso tanto, mi creo dei tormenti da solo. Mi complico le cose anche se sono semplici. Adesso ho meno tormenti”.

Lo scorso anno Gay.it ha parlato di un presunto fidanzato di Mahmood, tal Noah Oliveira, che è stato avvistato in quel di Sanremo anche quest’anno durante la settimana del Festival sempre al suo fianco. Quale sia però il rapporto fra i due attualmente non è dato sapere, ma a giudicare dalle parole del cantante “da gennaio non ho tempo per l’amore“, probabilmente sono solo amici.

Mahmood, cosa aveva detto in merito ai coming out

“La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un s3sso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già”