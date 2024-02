Manu e Isabella di Temptation Island si sono lasciati

Manu e Isabella di Temptation Island, nonostante dal programma siano usciti insieme, si sono lasciati. A raccontarlo è stato lui ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso del programma Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

“Io e Isabella facevamo un po’ fatica a capirci, era come se parlassimo due lingue diverse” – ha raccontato Manu, come ripreso da IsaeChia.it – “Quindi poi siamo andati lì dentro e abbiamo cercato di risolvere questi problemi. Poi siamo usciti e pensavamo di averli risolti, invece qualche giorno fa è uscita la notizia della nostra rottura, anche se io non volevo, perché negli ultimi tempi alcuni problemi si sono riproposti, mentre altri non siamo mai riusciti a risolversi e abbiamo preso la decisione di lasciarci. È già un paio di mesi che siamo separati”.

Manu e Isabella si sono lasciati: “Decisione presa insieme”

“Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare, per fa sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata. Con il tempo ce ne siamo resi conto e abbiamo preso questa decisione, io in primis. E stata una cosa decisa insieme, quando succedono queste cose poi non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io”.

I due non si sarebbero però lasciati a causa dei differenti stili di vita.

“La storia del ceto sociale non c’entra, più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi. Io ero convinto di andare a convivere una volta usciti dal programma, ma poi non è mai successo, non per colpa sua, non per colpa mia, ma ci aspettavamo cose diverse. Io avevo questo obiettivo, ma poi ci siamo accorti che forse è stato meglio così, non ero felice da tempo, ma cercavo di auto-convincermi che andare avanti fosse la cosa giusta per tutto quello che abbiamo passato. Lei magari avrebbe voluto, però in questo momento non era una delle sue priorità, poi lei non lavorava ancora quindi non potevamo pensare di fare questo passo”.

Manu ha poi aggiunto “penso che sia la scelta migliore per entrambi, magari adesso no, ma poi saremo più felici entrambi“. […] “Dopo tutto quello che abbiamo passato non posso dire che non provo nulla per lei, comunque penso che in questo momento sto meglio cosi, quindi preferisco stare da solo, per i tanti problemi, le incomprensioni e cose che in una coppia non dovrebbero esserci“.