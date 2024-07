Disparità in cucina ancora presenti? Sembrerebbe di sì: “Donne in cucina? Siamo il 20%, la parità è lontana”.

In un mondo sempre più orientato verso il riconoscimento delle pari opportunità, emergono storie imperdibili di donne che lasciano un segno indelebile in ogni campo, compresa la gastronomia. Rachel Khoo, nota personalità della BBC e giudice del programma “The Great Australian Bake Off”, è esempio lampante di come determinazione e talento possano ridefinire le dinamiche di un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

La sua esperienza e la sua visione del mondo culinario contemporaneo aprono le porte a nuove riflessioni sulla presenza femminile nelle cucine professionali… che non è ancora abbastanza.

Chef donna

La disparità di genere in cucina

Nonostante la crescente sensibilizzazione sulla questione di genere, il mondo della cucina professionale rimane uno dei bastioni della disparità. Khoo stessa, nell’arduo percorso che l’ha vista scalare le gerarchie culinarie, non nasconde la tensione di essere stata per lungo tempo l’unica donna in cucine dominate da una forte impronta maschile. Anche oggi, il panorama non sembra mutato radicalmente: “Ho sempre trovato molto intimidatorio essere l’unica donna. Ovviamente, le cose sono leggermente cambiate, ma in cucina siamo ancora troppe poche chef. Non raggiungiamo la quota del 20% sul totale dello staff nelle cucine professionali”.

Questa sfida non ha tuttavia scoraggiato Khoo, che ha affrontato le difficoltà con coraggio e determinazione.

Donne e meritocrazia

La carriera di Rachel Khoo si è sempre caratterizzata per il desiderio di ridefinire i confini del possibile. Quando la sua esperienza le ha concesso l’opportunità di espandere il suo team di lavoro, ha scelto di farlo attraverso l’adozione di criteri di merito, senza rinunciare a valorizzare e promuovere le capacità femminili nel suo ambito di competenza.

La sua associazione con il marchio di patatine Kettle e la promozione di un programma di mentoring per donne nel settore alimentare sottolineano ulteriormente il suo impegno per un ambiente di lavoro più inclusivo e equo.

Il futuro della cucina è donna?

La storia di Rachel Khoo è un inno alla determinazione femminile e alla lotta per l’uguaglianza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle cucine professionali. La sua esperienza dimostra che il cammino verso la parità di genere richiede dedizione, resilienza e una profonda fiducia nelle proprie capacità.

Il settore culinario, come molti altri, ha urgente bisogno di affrontare e superare le disparità, accogliendo e valorizzando il talento senza distinzioni di genere (e non solo). La rivoluzione è donna, e Rachel Khoo ne è una brillante testimonianza.