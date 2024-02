Mirko lascia la casa del Grande Fratello all’insaputa di Perla che si mette a piangere

Nella giornata di oggi Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo avervi fatto ritorno nella puntata di mercoledì 14 febbraio. Un’uscita a sorpresa decisa dagli autori e arrivata senza un preavviso. Il gieffino stava infatti parlando con Perla Vatiero in cucina quando è stato chiamato in Confessionale non potendo più far ritorno in Casa.

“Se ne è andato! Come sto? Non me l’aspettavo, stavamo facendo un discorso in cucina quando lo hanno chiamato in confessionale e da lì non è più uscito. Neanche un saluto, non l’ho neanche abbracciato” ha dichiarato Perla ai suoi compagni di avventura. “Stai tranquilla, te lo faranno rivedere domani al 100%”, le parole di Letizia.

Perla ha scoperto dell’uscita di Mirko tramite una lettera che gli autori gli hanno chiesto di scrivere. Di questa lettera si è letto: “Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…”.

In quattro giorni hai fatto brillare nuovamente quella casa.

Sei speciale Mirko, ricordati sempre che devi seguire sempre il tuo cuore❤️#Perletti #MirkoResta

I fan sono ovviamente rimasti delusi perché in questi quattro giorni fra loro due, nonostante siano stati costretti a dormire insieme, non c’è mai stato niente di fisico, neanche un bacio. Un paio di giorni fa quando lei lo ha messo alle strette: “Mi ami ancora?“, lui ha risposto restando vago: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero“. Il gieffino è freddo anche negli atteggiamenti: su Twitter girano numerosi video a riguardo. In uno lei lo abbraccia e lui non ricambia, in un altro lei gli dà un bacio sulla guancia e lui si scansa.