Silvia Toffanin annuncia gli ospiti della prima puntata di Verissimo

Silvia Toffanin il posto fisso non lo lascia e dal 2006 è a capo di Verissimo, programma ormai cucito sulla sua pelle. Sabato tornerà con una nuova edizione e i profili social della trasmissione hanno già annunciato due ospiti.

Entrambi sono già stati intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo. Il primo è Gianmarco Tamberi, descritto dai social della trasmissione come “un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto”; mentre la seconda è Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Ovviamente ce ne saranno anche altri – e questo articolo sarà in continuo aggiornamento – ma al momento Tamberi e Merlino sono gli unici due annunciati.

