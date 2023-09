Loredana Lecciso si toglie i sassolini dalle scarpe: perché non è andata al compleanno di Albano e a Belve

Loredana Lecciso fra le pagine del settimanale Chi ha dichiarato di non essere una bulimica di televisione (“accetto solo progetti che mi somigliano“), ma nonostante questo un paio di volte sono stati proprio gli altri a metterle i bastoni fra le ruote.

La sua assenza più rumorosa è stata quella al concerto evento all’Arena di Verona, Albano – 4 volte 20, andato in onda in prima serata su Canale 5 lo scorso maggio. Un evento per celebrare gli 80 anni del cantante che ha visto salire sul palco numerossissimi ospiti. Dai Ricchi e Poveri a Gianni Morandi, passando per Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Arisa e Romina Power. Di Loredana Lecciso, però, nessuna traccia.

“Non per mia scelta” – la spiegazione della Lecciso – “Albano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari. Le dirò: abbiamo fatto persino due feste”.

Loredana Lecciso, perché non è andata a Belve

Se la showgirl non è potuta andare al concerto del marito sarebbe quindi colpa di Romina Power, nota anche come “l’altra parte”? Per fortuna non c’entrerebbe niente con Belve, altra ospitata televisiva saltata all’ultimo minuto. “Ci sono stati l’invito e l’accordo, avevamo trovato anche la data. Poi c’è stato un problemino tecnico, chiamiamolo così, e abbiamo rimandato. Non sono bulimica di tv. Accetto solo progetti che mi somigliano“.