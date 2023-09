Joe Bastianich e lo strano appello per Barbara d’Urso

In questi giorni Barbara d’Urso è impegnata a Londra dove sta seguendo dei corsi d’inglese in una prestigiosa scuola della capitale. Intanto su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, per la prima volta in 15 anni con una nuova conduttrice, Myrta Merlino. E ieri un volto noto della televisione ha deciso di prendere posizione sul caso ‘Carmelita’ e l’ha fatto in modo decisamente originale e ironico. Joe Bastianich si è presentato alla stazione centrale di Milano con un cartello dove c’era scritto ‘Free Barbara d’Urso’.

In poche ore centinaia di commenti per il post Instagram dell’ex giudice di Masterchef: “Valla a trovare a Londra”. “Non pensavo di aver bisogno di questo episodio crossover e invece…”. “Ma tu sei davvero un genio“.

Joe Bastianich manca anche a me Barbara D’urso pic.twitter.com/I2wSN6D47T — Angelica (@therealengie) September 6, 2023

Joe Bastianich e i vecchi rumor su lui e Barbara d’Urso.

Otto anni fa l’imprenditore e la d’Urso hanno passato una settimana insieme a New York e si sono scattati delle foto insieme. Alcuni siti italiani hanno iniziato a rumoreggiare di una possibile simpatia, ipotesi però smentita subito da Fan Page: “Sono insieme in USA, ma sono solo amici!“.

“Durante la pausa natalizia, Barbara D’Urso si è concessa un momento di relax. Ha staccato dal clamore mediatico che in genere suscita in Italia ed è volata a New York. Prendere un aereo per lei è già stata una grande vittoria, dato che non ha mai nascosto di avere paura di volare. In proposito, infatti, ha dichiarato: “L’adrenalina del volo è quasi la stessa della diretta quotidiana”. Una volta arrivata nella Grande Mela è stata accolta dal giudice di MasterChef, Joe Bastianich. I due sono solo amici e lo chef l’ha ospitata per qualche giorno nella sua casa”.

Proprio durante il suo soggiorno newyorkese Barbara ha ringraziato l’amico per l’ospitalità: “Voglio ringraziarlo per avermi ospitato e fatto conoscere la sua splendida famiglia, sua mamma Lidia, la simpaticissima nonna Erminia, 94 anni e la sorella Tanya“.