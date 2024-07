Il mio cane non fa altro che ululare, anche i vostri si comportano così? Spiegato il motivo

Lo fanno tutti e lo fanno anche spesso, ma mi sono sempre chiesta perché il mio cane ulula sempre? Ci sono ben 6 ragioni dietro questo vocalizzo.

Se immaginiamo uno dei versi ‘tipici’ del nostro amico a quattro zampe, dopo l’abbaiare, molto probabilmente ci verrà in mente il suo ululare: è infatti un vocalizzo molto frequente nei quattro zampe ma non è certo fatto a caso. Ma poiché anche il mio cane ulula sempre mi sono messa alla ricerca e ho scoperto ben 6 ragioni alla base di questo suo comportamento. E’ importante scoprirle tutte per capire come e se soddisfare alcune sue esigenze: vediamole tutte.

I vocalizzi dei cani: non solo abbaiare

Il verso più tipico riconosciuto a Fido è sicuramente l’abbaio, ma anche in questo caso non sono tutti uguali, poiché ciascuno ha un significato e una finalità differenti. Pensiamo ad esempio a quello ripetuto ed eccitato, emesso dal cane quando suonano alla porta: in questo caso, oltre all’eccitazione della sorpresa vi è anche una precisa volontà dell’animale nel voler informare il suo umano preferito che c’è qualcuno che sta per entrare nella ‘loro’ proprietà.

Ovviamente se l’abbaio si trasforma in un ringhiare sommesso, è possibile che la presenza in procinto di varcare la soglia non gli sia poi così gradita; alle volte il cane può anche solo abbaiare per noia, perché quel momento della sua giornata non gli risulta ricco di stimoli né fisici né mentali. E se invece avesse doloro o qualcosa gli provocasse un forte disagio? E’ possibile che in quel caso inizi a guaire.

Infine l’ululato, verso tipico dei loro diretti progenitori lupi, che viene emesso soprattutto di notte e che ha più motivazioni alla base: ecco quali sono.

Il mio cane ulula sempre: le 6 ragioni e situazioni

Ma come mai questo verso tipico dei lupi viene utilizzato e imitato anche dai cani? Probabilmente alla base c’è la stretta parentela che lega le due specie che, come possiamo notare ancora una volta, non sono poi così diverse (infatti anche i lupi sono come i cani per alcune ragioni), ma non solo: ecco dunque perché i cani ululano e in quali situazioni emettono questo particolare verso.

Il mio cane ulula sempre nel suo territorio

Si tratta della sua casa, della sua proprietà e qualcuno, umano o animale che sia, sta tentando di invaderla? Il cane ulula per rimarcare la sua territorialità, per far capire all’estraneo che quel territorio è già occupato, da lui!

In situazioni di disagio

Alcune condizioni possono far sentire il cane ‘fuori luogo’, a disagio, come se gli venissero a mancare alcuni punti fermi, sia che si tratti della sua famiglia canina sia di quella umana. Spesso accade perché il cane non sa stare da solo in casa e si sente a disagio, quindi è bene provare ad abituarlo gradualmente, senza ovviamente mettere a rischio la sua vita.

Per il distacco

A proposito di disagio, vi è una particolare condizione dell’animale che sente una forte mancanza della persona o del branco, ovvero che soffre di ansia da separazione: alle volte questo ululato non è solo un lamento ma anche una sorta di richiamo per gli altri, un invito a tornare da lui, ad avvicinarsi nuovamente per non farlo sentire più solo. Questo può accadere con la madre, con i fratelli ma anche con i membri della famiglia umana.

Perché soffre

La sofferenza può essere non solo morale naturalmente ma anche fisica: anche quando non vi sono ferite e lacerazioni evidenti, è probabile che i cani inizino ad ululare perché soffrono fisicamente di dolori interni, che non sono cioè visibili ad occhio nudo. In questo caso è assolutamente necessario portarlo a visita dal veterinario di fiducia e approfondire la sua situazione con esami specifici.

Per la felicità

Quante volte non riescono a contenere la loro gioia, a gestire le loro emozioni e si lasciano andare non solo a versi (apparentemente senza senso) ma anche a movimenti agitati e convulsi? Alle volte il cane ulula perché è sovraeccitato, è molto emozionato e vogliono farlo sapere a tutti, in primis al loro padrone quindi tentano di richiamare la sua attenzione.

Lo fa ‘in risposta’

Allo stimolo, rispondono: capita spesso anche a noi di fare un cenno a un richiamo e per i cani vale il medesimo principio. Qualora sentissero un rumore proveniente dall’esterno o uno stimolo sonoro da una fonte che non sempre riescono a riconoscere, è possibile che si mettano a ululare perché vogliono dimostrare che lo hanno sentito, che sono stati ricettivi ad esso.