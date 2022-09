Shakira rompe il silenzio sull’addio a Piqué: “Un brutto sogno”

A distanza di tre mesi dall’annuncio della separazione da Gerard Piqué, Shakira ha deciso di rompere il silenzio. In una lunga intervista rilasciata ad Elle, la popstar ha dichiarato che questa è la fase più dura della sua vita. La cantante colombiana ha ammesso di aver fatto di tutto perché la sua storia funzionasse ed ha aggiunto di aver anche messo in secondo piano la sua carriera per amore.

“È davvero difficile parlarne personalmente, soprattutto perché è la prima volta che affronto la situazione in un’intervista. Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. E sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora vivendo e perché sono sotto gli occhi del pubblico. La nostra separazione non è come una normale separazione. Quindi è stato difficile non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile. Ho messo la mia carriera in secondo piano.

A volte ho la sensazione che sia tutto un brutto sogno e che ad un certo punto mi sveglierò. Ma no, è reale. Come ho detto, è probabilmente la fase più oscura della mia vita. Ho cercato di nascondere la situazione ai miei figli. Cerco di proteggerli, perché questa è la mia priorità nella vita. Ma poi, a scuola, sentono cose dai loro amici o trovano notizie sgradevoli su internet, e questo li colpisce. Ho paparazzi che si accampano fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, a part casa mia. Sai, non possiamo fare una passeggiata nel parco come una famiglia normale o andare a prendere un gelato o fare qualsiasi attività senza che i paparazzi ci seguano. Quindi è difficile”.