Romita si scaglia contro Giucas Casella: “Vecchio bavoso viscido”

A quanto pare i nuovi gieffini hanno deciso di demolire il vecchio cast del Grande Fratello Vip. Dopo aver sentito Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti che hanno sparato a zero su Alex Belli e Soleil Sorge, è toccato ad Attilio Romita. Il volto storico del TG 1 ha duramente criticato Giucas Casella. Il neo vippone – parlando con Sara Manfuso – ha dato del ‘vecchio bavoso’ al paragnosta per una doccia che Giucas ha fatto con Delia Duran e Lulù Selassié.

“C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

Sarà per il ruolo che ha ricoperto per decenni, ma non mi sarei mai aspettato di vedere Attilio così a suo agio in un reality e soprattutto così vipera. Adesso aspettiamoci la replica di Giucas Casella (che potrebbe anche chiedere un confronto live ad ‘Affonsoooooo’).

Romita contro la Royal Family: “Impossibile innamorarsi di quella gente”.

Non solo Giucas, nei giorni scorsi Romita si è scagliato anche contro personaggi ben più potenti e importanti. Mentre i vipponi parlavano della scomparsa della Regina Elisabetta, il giornalista ha fatto una riflessione sulla famiglia reale.

“Non ce la faccio a provare questo amore per i reali. Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”

Attilio definendo Giucas un viscido bavoso perché faceva le docce toccando le ragazze in maniera schifosa FINALMENTE QUALCUNO CHE LO DICE #gfvip — jasmine.,; (@falseconfidenc4) September 21, 2022