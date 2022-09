Alex Belli, Patrizia Rossetti lo massacra: “Presuntuoso, antipatico, pieno di sé”

Non solo di Soleil Sorge, ieri sera i nuovi gieffini hanno parlato anche di Alex Belli. Patrizia Rossetti in particolare ha criticato il Man per il suo percorso al GF Vip. Secondo la conduttrice Alex è un uomo presuntuoso che ha recitato nella casa del Grande Fratello ed è stato un pessimo protagonista del reality.

“Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”.

Prepariamoci ad un comeback chimico alchemico di Alex Belli, per un confronto artistico…

Alex Belli e Soleil, l’attacco di Patrizia Rossetti.

“Lei diceva che con Alex giocava. E poi quando lei diceva ‘no ma giochiamo’. Quando un uomo ti viene sul letto, ti apre le gambe, ti tira e ti mette la faccia sulla pata*a e sai che è sposato, non è giocare tra amici. Non puoi continuare a dire che è un’amicizia speciale. E poi dai erano d’accordo si conoscevano già. Mille puntate su di loro e ce li hanno fatti venire a noia. Ditemelo se non posso parlare più e se vado oltre. Se non posso parlare me ne vado allora. E sappiate che io qui mi sto ancora trattenendo un casino. Per deformazione professionale a me piace parlare ed essere schietta”.

“erano tutti d’accordo, si conoscevano già” su alex e soleil patrizia rossetti spillando solo grandi verità🍵

#gfvip pic.twitter.com/clo7IFFmuM — CommentatriceOnesta (@GossipparaGF) September 21, 2022