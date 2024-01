Serpente di 10 metri occupa una casa abbandonata

Alcuni residenti della zona immortalano uno spettacolo insolito: un serpente di 10 metri occupa un’impalcatura abbandonata e la trasforma nella sua nuova casa.

In uno sconvolgente video apparso su “X”, ex Twitter, il 7 gennaio 2024 gli utenti possono assistere a uno spettacolo del tutto insolito e che sembra avere a che fare con una situazione a tratti paranormale. In realtà però, nonostante il filmato abbia come suo protagonista un serpente dalle gigantesche proporzioni, quel che si verifica, e che viene catturato dalle immagini in movimento, è un fenomeno del tutto ricorrente e che riguarda tutte le specie animali esistenti: la ricerca e l’approdo in un luogo che può essere definito, grazie alle sue caratteristiche, come “una nuova casa”.

Il serpente gigante è un’anaconda che occupa la casa abbandonata

Il serpente in questione, poi identificato in una gigantesca anaconda, è stato ripreso dalle telecamere degli astanti nei pressi di un vecchio cantiere. L’anaconda è stata colta in flagrante mentre si “sistemava” nella sua nuova abitazione. Questa casa scelta provvisoriamente dal rettile per il suo trasferimento è una grande impalcatura in grado di reggere il suo imponente peso.

L’habitat naturale immortalato nel video di @AMAZINGNATURE su “X” rappresenta alla perfezione il tipico ambiente in cui vivono i serpenti abitualmente, quel che è insolito – al di là della foresta – è il fatto che l’anaconda abbia scelto non un grande albero ma un’impalcatura costruita con materiali evidentemente più utilizzati dall’uomo.

In didascalia alla virale clip, approdata in rete dopo essere stata realizzata in diretta da una località non lontana dal Brasile, vi è esplicitata la seguente descrizione: “l’anaconda scoperta in un cantiere in Brasile” ha “33 piedi di lunghezza e 880 pollici“. Un record di proporzioni – quello dell’anaconda di 10 metri di lunghezza – che pare sia stato realmente in grado di meravigliare non poco gli abitanti che vivono in quei luoghi a stretto contatto con la natura.

La gigantesca anaconda nel cantiere

Come spiegano gli esperti dell’universo dei rettili, quando si incontra un serpente – soprattutto di grandi dimensioni come quest’anaconda – è fondamentale sapere come comportarsi in questi casi, per evitare il verificarsi di indesiderati incidenti di percorso oppure di arrecare danni a se stessi e all’animale protetto di riferimento.

“Non ci sono specie di Anaconda nella Repubblica Domenicana“, si segnala ulteriormente nel post che documenta l’adagiarsi tranquillo del gigante serpente nel suo nuovo rifugio. Lo spiazzante video ha finora raggiunto un totale di 12,7 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore dal momento della sua condivisione in rete. Il contenuto – inoltre – è stato postato nuovamente, per oltre 3mila volte, dagli utenti.

33 ft long and 880 pounds Anaconda discovered at a construction site in Brazil. pic.twitter.com/6FyIWXplKf — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 7, 2024

La clip della gigantesca anaconda apparsa come una visione sovrannaturale in questo inizio del 2024 è stata condivisa dalla pagina “Nature is Amazing“, traducibile, ovvero, ne: la “Natura è Sorprendente“. Le riprese, secondo alcune delucidazioni successive, pare siano state realizzate in quel di Dominica, nei Caraibi.