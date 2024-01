Rimettersi in forma dopo le feste, anche il cane ne ha bisogno

Anche il cane ha bisogno di rimettersi in forma dopo le feste, non solo le persone, quindi, ecco come fare nel modo giusto.

Nel periodo delle feste natalizie siamo portati tutti ad esagerare un po’ con il cibo e con la sedentarietà. Le cene e i pranzi in famiglia ci portano a sgarrare rispetto alla dieta, a mangiare qualche dolce di troppo e dopo le feste si necessità di un po’ di esercizio fisico.

L’intento è quello di recuperare la forma perfetta, ma forse spesso non pensiamo che anche il nostro cane ha bisogno di rimettersi in forma. Infatti, il cambiamento delle nostre abitudini, anche se non ce ne accorgiamo, porta anche le sue abitudini a cambiare.

Questo significa che il cane involontariamente sarà più sedentario e mangerà di più. Come recuperare la situazione cercheremo di capirlo in questo articolo con l’aiuto degli esperti.

Rimettersi in forma: anche il cane ne ha bisogno

Gennaio è il mese in cui moltissime persone si iscrivono in palestra o iniziano ad essere più attivi a casa per buttare via qualche chilo di troppo. Anche i nostri animali domestici devono seguire questa linea per stare bene, soprattutto se nel periodo di vacanza sono stati un po’ trascurati.

Tornare alle abitudini quotidiane

Iniziamo con un consiglio che arriva direttamente dagli esperti e che è quello più logico: bisogna tornare alle abitudini quotidiane, quelle che c’erano prima delle feste. Senza accorgercene potremmo non aver rispettato gli orari dei pasti a cui il cane era abituato.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Questo non va bene e, a meno che il veterinario dia indicazioni diverse per motivi specifici, è necessario tornare il prima possibili ai soliti orari.

Fare un po’ più di movimento

Molte persone si sono riunite nel periodo di Natale e Capodanno e non sempre è stato possibile portare il proprio animale domestico con sé. Questo significa che è rimasto in casa da solo molto tempo e che, magari, ha saltato qualche passeggiata.

Sappiamo bene che, invece, l’attività fisica è fondamentale a livello fisico, ma anche mentale. Quindi, bisogna riprendere il prima possibile e portare fuori il cane, naturalmente nelle ore più calde.

Accanto alla passeggiata, non bisogna dimenticare di farlo giocare. Il gioco è altrettanto essenziale e lo porterà a correre e saltellare in modo da tenersi allenato.

Controllare il peso

Una cosa da fare dopo le feste è pesare il cane. Questo permette di controllare se è aumentato o se è diminuito. In entrambi i casi bisogna agire.

Di solito, dopo le feste il peso del cane aumenta per la sedentarietà, anche senza aver aumentato il cibo. Bisogna evitare il sovrappeso e l’obesità e fargli fare esercizio come abbiamo spiegato poco fa.

Essere in sovrappeso non fa bene al cane perché porta subito al manifestarsi di altre patologie e problemi di salute. Ovviamente, bisogna sempre fare riferimento al proprio veterinario di fiducia.

Evitare gli sgarri

Non fatevi mai ingannare dagli occhioni dolci e dallo sguardo triste, un cane sa essere un grande attore quando vuole qualcosa, soprattutto cibo. Ora che le abitudini sono riprese regolarmente, potrebbe volere approfittarne.

Invece, dovete mantenere una dieta equilibrata, quella suggerita dall’esperto in base all’età, alla razza, al peso e allo stile di vita dell’animale.

Spesso, in base a eventuali problemi di salute, ci possono essere delle accortezze da seguire e, per il suo bene, vanno seguite il più possibile.