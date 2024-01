Sei la persona preferita del tuo cane? Ecco come scoprirlo

Per capire se sei la persona preferita del tuo cane devi guardare se fa una determinata azione ed ecco a che cosa ci riferiamo.

Quante persone si occupano del cane in famiglia? Di solito, un cane è inserito in una casa con tre o quattro componenti. Tuttavia, spesso è una la persona che ne reclama la proprietà. Legalmente di sicuro, dal momento che un cane deve essere affidato ad una persona, ma moralmente a chi è davvero legato il cane?

Ci sono persone che credono di essere la persona preferita del cane e invece non lo sono, ma questa può essere la mamma, la zia, il papà, colui che gli dà sempre da mangiare, ad esempio. Vediamo in questo articolo come capire se si è davvero la persona preferita del cane. Lo si può capire dal suo comportamento, infatti.

C’è un comportamento, in particolare, che è molto significativo. Anche il tuo cane lo fa con te? Andiamo con ordine e vediamo i dettagli di questo argomento.

Sei la persona preferita del tuo cane? Cosa guardare

Il legame che si viene a creare tra una persona e un cane inizia e continua da entrambe le parti. Quindi, si deve dare e ricevere in entrambe le direzioni.

Di natura, da quando è stato addomesticato, il cane è molto ubbidiente. Quindi, potrebbe seguire le indicazioni di più persone, ma non è da questo che si capisce a chi è più affezionato.

Carmen Lopez Siller, psicologa ed etologa della scuola canina Educando Perros, ha detto che ci sono degli atteggiamenti particolari da osservare nel cane che indicano sicuramente, senza nessun dubbio, l’amore che l’animale prova.

I comportamenti da osservare sono questi:

contatto fisico : se sei seduto sul divano, lui appoggerà il muso sulle tue gambe o si metterà sui tuoi piedi;

: se sei seduto sul divano, lui appoggerà il muso sulle tue gambe o si metterà sui tuoi piedi; ti accoglie con le feste : quando torni a casa saltella, scodinzola e abbaia, questo è un chiaro segnale di amore;

: quando torni a casa saltella, scodinzola e abbaia, questo è un chiaro segnale di amore; ti segue : se il cane ti segue ovunque quando ti muovi per la casa significa che vuole stare solo con te;

: se il cane ti segue ovunque quando ti muovi per la casa significa che vuole stare solo con te; ti cerca quando sta male: i motivi possono essere diversi, ma se è spaventato o ha dolore e ti cerca è perché si sente sicuro solo con te.

Tutto questo dimostra che sei tu la sua persona preferita. Se, invece, non fa queste cose con te, ma con un altro componente della famiglia, allora è quella la sua persona preferita.

Come rispondere

Cosa fare quando il cane ci sceglie come persona preferita e di riferimento? Alle persone ansiose potrebbe venire un po’ di agitazione e qualche dubbio sull’essere o meno all’altezza.

In realtà, rispondere all’amore incondizionato di un cane è molto facile se si ha lo stesso amore da dare. Quindi, quando si avvicina per avere il contatto fisico basta assecondarlo.

Allo stesso modo, bisogna assecondarlo quando porta il gioco. Giocare è estremamente importante per rafforzare il legame tra persona e animale, così come è importante per tenerlo in allenamento fisico e dargli stimoli mentali.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare che i cani sono animali socievoli e, quindi, bisogna portarlo spesso a passeggiare e dargli modo di vedere altre persone e altri cani.

Solamente così il cane capirà di essere completamente accettato e amato. Infine, seguire sempre l’istinto e quello che ci dice l’emozione è sempre la scelta giusta.