Luzzi sulla gita fuori dalla casa del Grande Fratello: “Attaccata dal branco”

Non soltanto Sergio D’Ottavi, anche Beatrice Luzzi ha preso le distanze da Vittorio Menozzi e ieri notte ha spiegato alcuni dei motivi della sua decisione. L’attrice parlando con Stefano Miele ha rivelato che durante la gita organizzata dal Grande Fratello sarebbe stata “attaccata dal branco”. Pare che Marco Maddaloni abbia accusato Beatrice di aver condizionato e deviato per mesi il percorso di Vittorio e che il modello sia rimasto in silenzio, non smentendo la versione del judoka. Questa per la Luzzi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Chissà come reagirà Beatrice quando scoprirà che Vittorio ha fatto delle confessioni molto private su di lei a Greta.



“Io l’ho sempre difeso anche quando non c’entravo e il contrario non è mai accaduto. Ma la cosa più orribile di tutte quelle che mi ha fatto Vittorio? Sai, in diretta in puntata può giustificarsi dicendo che non ha il coraggio. Però l’altro giorno che siamo usciti ed eravamo sulle scale del ristorante, sono stata attaccata dal branco. E a un certo punto Maddaloni ha detto una cosa assurda. Sì ha detto che io per tre mesi e mezzo ho condizionato il percorso di Vittorio, no, anzi, ha detto che l’ho deviato. In realtà tutti sanno che io l’ho sempre aiutato a venire fuori. E davanti a Maddaloni che dice una cosa così grave, nemmeno in quella situazione parli? Nemmeno lì ha avuto il coraggio di dire ‘non mi ha mai manipolato, semmai è il contrario, mi è sempre stata vicina’. Io queste cose non posso perdonarle.

Adesso basta, i non ho più voglia di essere usata e strumentalizzata. In questi mesi avevo già avuto tante piccole prove che non potevo fidarmi, quindi adesso basta. Per carità non è una brutta persona da buttare. Parlo di questo contesto ovviamente. Mi sono accorta di non poter contare su di lui in termini privati o pubblici. Anche sulla storia di mio padre… Quindi meglio così”.