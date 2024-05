Selvaggia Lucarelli su Fedez e Iovino: nuove rivelazioni sugli ultras

Nell’ultima puntata di Piazza Pulita Selvaggia Lucarelli ha parlato dell’ascesa e del declino dei Ferragnez (temi centrali del suo ultimo libro Il Vaso di Pandoro). La giornalista ha fatto un analisi molto lucida sul futuro professionale di Chiara Ferragni, ma ha anche affrontato il caso del momento, il Van Gate. La scrittrice si è ben guardata dall’accusare qualcuno, ha giustamente fatto notare che per il momento Fedez ha dichiarato di non essere stato sotto casa di Iovino la notte della presunta aggressione, ma ha poi fatto una rivelazione sugli ultras, in particolare su Christian Rosiello, la guardia del corpo di Fedez.

“Oddio in realtà qui a Milano sapevamo certe cose. Nel senso che le sue frequentazioni, queste frequentazioni con gli ultras sono note. Nel mio libro scrivo che in realtà c’erano delle mamme nelle scuole dei bambini di Chiara e Fedez, che erano preoccupate perché fuori dalla scuola c’erano effettivamente a fare da sicurezza ai figli alcuni ultras del Milan. In particolare c’era questo Rosiello, che è una delle guardie del corpo di Fedez. Lui andava a prendere i figli di Fedez a scuola insieme alle tate e altre guardie del corpo. Questo inquietava un po’.

Poi è incredibile pensare che alla luce del giorno lui si venda come benefattore, filantropo con la sua fondazione, paladino dei diritti civili, uno che si espone anche politicamente e poi invece di notte gira con questa gang del Bosco Verticale a Milano. Mi ha molto stupito, che un po’ come Chiara Ferragni, che se sarà dimostrato che alla fine lui era sotto casa di Iovino e ha partecipato alla rissa, mi stupisce l’errore di comunicazione come quello di Chiara. Parlo del fatto che non si è assunto la responsabilità di quello che avrebbe fatto.

Questo gli può costare molto caro. Io non so come finirà. Al momento lui non si è localizzato lì e quindi le nostre sono ipotesi. Però possiamo dire che se davvero fosse stato lì e avesse partecipato al pestaggio, non so come ne uscirà dal fatto che ha detto delle bugie. Tra l’altro ha colpevolizzato i giornalisti e la vittima. Ha detto che Iovino non si è fatto nulla e che se non c’era la denuncia non c’era il reato. Quindi rischiamo di vederlo con una tuta grigia a chiedere scusa a tutti!”.