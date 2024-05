Angelina Mango, come sta andando La Noia in classifica dopo l’Eurovision

A quasi una settimana dalla finale dell’Eurovision Song Contest che ha visto Angelina Mango conquistare un ottimo settimo posto con il brano La Noia, come sta andando in classifica? A fare un bel recap è stato il portale EuroFestivalNews e la risposta è: MEH. Non male, ma neanche bene. Insomma.. va.



“Riscontro discreto ma non eccezionale per La Noia di Angelina Mango” – riporta il portale – “L’artista lucana è in classifca complessivamente in 22 paesi ma in uno solo di questi, la Lituania è in top 10 (al decimo posto). In nessuno degli altri ci riesce, nemmeno in Italia dove aveva già raggiunto questo traguardo a Sanremo ma dove l’Eurovision 2024 non l’ha rilanciata: si ferma alla 15 Per il resto picco in Grecia (11), poi Estonia 16), Lettonia (17), Svizzera (22), Lussemburgo (25), Belgio (43), Austria (48), Ucraina (49), Svezia (50). Fuori dalla top 50 nei Paesi Bassi e in Spagna, Norvegia, Israele, Polonia, Islanda e fuori dalla top 100 in Germania, Portogallo, Danimarca e Romania. Anche per lei le classifiche ufficiali ci diranno se potrà esserci uno scatto in avanti rispetto agli streaming“.

Ecco al momento la classifica Spotify:

Nella classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana, invece, Angelina Mango è alla posizione #19. Anche la versione per il pubblico latino sta andando probabilmente sotto le aspettative. La Noia (Spanish Version) con Alvaro De Luna non sta infatti facendo faville né in classifica, né sui vari social. Ma poco importa, resta comunque una princess che non lava i piatti.