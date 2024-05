Il manager di Diprè svela la verità dopo le notizie sul ricovero e la morte

Finalmente si è risolto il mistero intorno ad Andrea Diprè e la chiave di questo giallo è stata una telefonata fatta al manager del 50enne. Ma andiamo per gradi e ricostruiamo la vicenda. Martedì scorso un caro amico di Andrea Diprè ha dato la notizia del ricovero dell’avvocato “catafratto” dopo un’overdose. Qualcuno ha sentito puzza di fake news, così MowMag ha contattato “persone molto vicine” al critico d’arte, che avrebbero confermato la versione data dagli amici sui social. Come se non bastasse è anche saltato fuori un video in cui si vede l’uomo mentre tira fuori una polvere bianca nel bagno di un bar e poi “sviene”. Proprio sullo svenimento e il presunto ricovero è poi intervenuta la Diva del Tubo: “Guardate che è tutto falso. Lui sta benissimo, ha fatto finta di svenire“.

Andrea Diprè, i rumor sulla morte e l’intervento del manager.

Ieri mattina qualcuno ha messo in giro delle voci sulla morte dell’avvocato e di questo nuovo risvolto si è occupato il sito BufaleNet: “Attualmente non si ha alcuna conferma se sia davvero morto, ma persone a lui vicine hanno confermato il suo ricovero in ospedale dopo essersi sentito male a causa della sua attitudine a drogarsi con una certa frequenza negli ultimi anni. Si parla, per ora, di ricovero avvenuto per overdose, ma visto come la notizia si stia diffondendo con una certa celerità sul web, c’è chi ha parlato di condizioni gravissime e addirittura di morte“.

In realtà pare fosse tutto un piano orchestrato dallo stesso Andrea. Questo almeno è quello che avrebbe scoperto Mow Mag dopo che ieri pomeriggio ha contattato il nuovo manager di Diprè, un ragazzo che sembra abbia soltanto 18 anni.