Selvaggia Lucarelli: il clima a Ballando con le Stelle diventa ancora più teso

Mancano ancora tre puntate alla fine della 17esima edizione di Ballando con le Stelle e il clima, per Selvaggia Lucarelli, si fa sempre più pesante. Dopo aver litigato con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira e Iva Zanicchi, la giudice questa settimana ha ricevuto una serie di frecciatine anche da parte di altri due volti della trasmissione: Fabio Canino e Rossella Erra.

Il primo – come riporta BubinoBlog – ha dato dei frustrati ai fan di Selvaggia che “a comando” offenderebbero sui social.

Anche l’opinionista popolare Rossella Erra ha detto la sua a Casa Pipol schierandosi – nella faida Carolyn VS Selvaggia – da parte della Smith.

“Io ho un rapporto con Carolyn fenomenale, è una donna speciale” – si legge su BlogTivvu – “Quest’anno con Selvaggia è nato qualcosa, forse anche dovuto al fatto che io il primo anno ero permalosissima, non capivo ancora determinate situazioni; il secondo anno ho capito che era uno scambio, un gioco, e quest’anno c’è una sorta di feeling, forse anche grazie a Lorenzo Biagiarelli. Ma questo non cambia e io sono comunque dalla parte di Carolyn. […] Detto questo tutte e due fanno Ballando da una vita ma Carolyn sa esattamente di cosa parla, è per me il verbo nel campo della danza e del ballo di sala, quindi quando sento Carolyn parlare sento parlare il giudice, quando sento parlare Selvaggia sento parlare una giudice e giornalista che ha comunque un retropensiero e non nasconde di dirlo, questo lo apprezzo. Mi dispiace ma io mi schiero con Carolyn”.