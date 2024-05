Formentera inaugura le Noches Astronimicas

Famosa per le sue acque dalle mille sfumature di blu e le spiagge bianchissime, Formentera rivela il suo volto più sorprendente di notte. Con cieli cristallini e un ambiente incontaminato, che le hanno valso il riconoscimento di destinazione Starlight, questo luogo è perfetto per gli appassionati di astronomia e non solo. Qui, si può rimanere incantati dalle meraviglie della volta celeste: dall’osservazione delle costellazioni al brillante bagliore della Via Lattea, questo gioiello delle Baleari offre uno spettacolo senza pari durante tutto l’anno.

Proprio questa estate, l’isola inaugura un ricco calendario di Noches Astronómicas, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di alzare lo sguardo verso l’immenso cielo stellato e ammirare la luna attraverso il telescopio. Palcoscenico di questi speciali eventi saranno due fra i migliori punti di osservazione dell’isola: il Molino de la Mola a sud-est e la riserva naturale di Can Marroig a nord ovest. Il primo evento in calendario è fissato per oggi venerdì 17 maggio presso il Molino de la Mola a cui faranno seguito le altre noches con cadenza mensile. Da maggio ad agosto si terranno dalle ore 22 alle 24 e nei mesi di settembre e ottobre dalle ore 21 alle 23. Di seguito tutti gli appuntamenti:

# 16 giugno presso Can Marroig

# 15 luglio presso Molino de la mola

# 13 agosto presso Can Marroig

# 14 settembre presso Molino de la Mola

# 28 settembre presso Molino de la Mola

# 12 ottobre presso Molino de la Mola

Durante le serate, saranno disponibili due telescopi di alta qualità, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’affascinante mondo dell’astronomia. Due profondi conoscitori della materia intratterranno esperti e curiosi in un viaggio appassionante attraverso il cielo notturno, guidandoli nell’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra.

Gli eventi sono ad accesso libero e aperti al pubblico di tutte le età.

Le Noches Astronomicas, che si susseguiranno durante l’estate, non sono però l’unica occasione per ammirare il cielo stellato. Ogni stagione dell’anno regala infatti uno spettacolo unico e suggestivo: in primavera, ad esempio, sono visibili maggiormente le galassie; i mesi estivi sono l’ideale per godere della vista degli ammassi stellari, mentre per osservare le nebulose bisogna aspettare la stagione autunnale e invernale. Chi non vede l’ora di osservare la Via Lattea, da marzo a ottobre è il periodo perfetto. I più romantici potranno invece appuntarsi la notte dei desideri, quella di San Lorenzo, che cade il 10 agosto, quando l’orbita della Terra incrocia quella delle Perseidi dando vita al fenomeno celeste delle stelle cadenti.

Oltre al Molino de la Mola e a Can Marroig, sono diversi i luoghi sparsi per l’isola dove potersi lasciare incantare dalla bellezza del firmamento: dalla caletta nascosta Caló des Mort, alla famosissima Playa de Migjorn; più a sud si trova invece Cap de Barbaría con l’iconico faro; risalendo verso nord spiccano Punta Rasa, Acantilados de Cala Saona – “perla” della costa occidentale di Formentera con la sua spiaggia sabbiosa e, sulla costa opposta, Punta Prima.