Madonna pronta per un tour negli stadi nel 2023: i rumor

A 10 anni dal The MDNA Tour Madonna potrebbe davvero tornare con un nuovo tour negli stadi. La regina del pop la scorsa estate ha dichiarato di essere prontissima per tornare a girare il mondo con dei nuovi show: “I miei progetti per il futuro? Adesso sto cercando modi interessanti e divertenti per ripubblicare parte del mio catalogo e presentare la mia musica a una nuova generazione. Sono concentrata su questo e negli ultimi due anni ho scritto una sceneggiatura per il mio film. L’intera faccenda di “Frozen remix” è stata così divertente, ma un giorno mi sono svegliata e ho detto: “Sono stufa di vivere nel passato!” Voglio andare di nuovo in tour, sono una creatura del palcoscenico. Questo è il mio posto felice“.

Madonna pronta a tornare con un nuovo tour: comeback nel 2023?

E a quanto pare il nuovo anno ci regalerà proprio un nuovo tour di sua maestà, che pare voglia tornare ad esibirsi negli stadi di tutto il mondo. Stando agli ultimi rumor il team della Ciccone avrebbe già aperto le trattative per prenotare sei stadi del centro-sud America (Messico, Colombia, Cile, Uruguay e Argentina) e uno a Parigi. ‘News of Madonna’ parla addirittura di un annuncio imminente: “Rumor sempre più insistenti riportano che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio ufficiale di un tour dal titolo “Finally Enough Love Tour”, le nostre talpe affidabili ci hanno assicurato che il team di Madonna ha prenotato La Défense Aréna, uno stadio da 32.000 posti“.

Quello che invece resterà quasi certamente solo un sogno è un tour negli stadi con Britney Spears. Madonna lo scorso gennaio ha confessato: “Se farò nuovamente un tour mondiale? Oh certo, magari negli stadi, io insieme a Britney Spears, sarebbe molto bello“.