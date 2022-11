Barbara d’Urso ospite a SAY WAAAD!?! legge tutte le rime che i rapper hanno scritto su lei

Barbara d’Urso qualche giorno fa è stata ospite da Michele Caporosso a SAY WAAAD?!? su Radio Deejay e si è prestata al gioco: “Ci sono tanti rapper che hanno scritto rime su Barbara d’Urso, fai parte della cultura popolare, ti va di leggerle tutte?“.

La conduttrice ha ovviamente accettato e fra le tante rime fatte su lei ne ha lette una di Achille Lauro (“Ma è mio amico! Stasera lo chiamo!”); una di Nitro, una di Ernia e ben due di Fedez.

“Ti dò mezza busta se mi dai mezzo busto, ma in che senso busta? Che busta è? Una busta choc? […] Due canzoni di Fedez! Ma ci è andato giù di brutto lui eh! Adesso io voglio parlare con Chiara Ferragni, io non so quando Federico ha scritto queste canzoni ma io mi preoccuperei moltissimo perché Fedez pensava a me! Quelli che sputano tanto addosso, un po’ di amore dentro [per il personaggio, ndr] ce l’hanno. Se l’ho mai ospitato? No, ma non sarebbe mai venuto. Credo che lui mi consideri troppo [di basso livello, ndr]. Se io andrei a Muschio Selvaggio nel suo podcast? Certo! Non l’ho mai ascoltato, ma lo ascolterò”.