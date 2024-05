22enne perde controllo dell’auto e finisce contro una casa, disperate le sue condizioni

Perde il controllo e finisce contro un muro. Sono attualmente gravi le condizioni di un 22enne, residente a Spineda, piccola località di circa 600 anime in provincia di Cremona. Il ragazzo stava attraversando intorno alle 20.00 una strada della periferia di Gazzuolo, nel Mantovano, per rincasare sulla sua Opel Corsa, quando ha improvvisamente sbandato. Senza avere il tempo di rispondere, è andato a sbattere contro una casa, fortunatamente disabitata. La famiglia che vi risiedeva si era, infatti, trasferita altrove poco tempo fa. Il brutto incidente lascia temere il peggio per il guidatore, ma il provvidenziale intervento degli operatori sanitari tiene viva la speranza.

22enne in gravi condizioni dopo aver perso il controllo dell’auto nel Mantovano: l’incidente non ha ancora una causa

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 61, in un punto descritto dai locali come pericoloso perché crea una strettoia in mezzo alle case. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Viadana era in pessime condizioni, tutta accartocciata. Estratto dal mezzo, il conducente è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale di Brescia in codice rosso. Oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Viadana.

Non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute del giovane, ma la preoccupazione di familiari e amici è parecchia. Solo nelle ore a venire sarà possibile stabilire se l’equipe medica riuscirà a scongiurare un epilogo drammatico.

Le successive rilevazioni da parte della autorità mandate sul posto consentiranno anche di stabilire l’effettiva ragione dell’accaduto. Al momento, le teorie scarseggiano, giacché sembrerebbe aver fatto tutto da solo.

La forza dell’impatto ha arrecato dei danni all’immobile contro cui il ventiduenne è finito: pezzi di calcinacci e di mattoni hanno invaso la strada. Di conseguenza, i carabinieri di Viadana e il sindaco di Gazzuolo hanno stabilito di chiuderla per i prossimi giorni.