Selvaggia empatizza con Chiara durante una live: “Vicinanza, mi dispiace”

Selvaggia Lucarelli sul finale della live realizzata con Claudia Rossi e Andrea Conti per FQLife ha empatizzato verso Chiara Ferragni parlando della sua separazione con Fedez. Lucarelli che empatizza con Ferragni, lo avreste mai detto?



La scrittrice, che nel suo ultimo libro ha analizzato l’ascesa e la caduta dell’impero Ferragnez, ha poi dichiarato di essere dispiaciuta umanamente per Chiara.

“Mi dispiace, lei stava vivendo il periodo più difficile della sua vita e lui l’ha mollata. E non solo l’ha mollata, ma non si è neanche tirato indietro nel mostrare la sua felicità ritrovata, la sua serenità. La sua voglia di andare in giro. Penso: sai perfettamente che a tua moglie è crollato tutto addosso e non ha più nulla, non ha una reputazione, non ha un lavoro, aspetta pure di capire quale sarà il suo destino perché se mai dovesse essere rinviata a giudizio sarà aperto un processo che durerà anni. In un momento del genere non è che lui le dovesse qualcosa, perché se una persona non ti ama più non deve stare con te per pietismo, ma almeno la gentilezza di non schiaffarle in faccia tutti i giorni la felicità ritrovata fra Coachella, foto nud0, serate in discoteca.. Questa delicatezza poteva averla. Ma questo è Fedez. Da questo punto di vista è uno schiacciasassi, chiuso un capito ne apre subito un altro. Non gliene frega niente di nulla e di nessuno”.