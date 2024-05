Ascolti Tv del 17 maggio: L’AcchiappaTalenti cala ancora

Non è bastata una settimana di promozione e sfottò online (la regola del purché se ne parli è sempre valida), dato che gli ascolti della seconda puntata de L’AcchiappaTalenti non sono aumentati, né rimasti stabili, ma sono addirittura scesi.

In occasione della giornata internazionale alla lotta all’omofobia, Milly Carlucci – che ha fatto scendere in campo tre ragazze transgender canterine – ha portato a casa il 15,2% di share pari a 2.315.000 telespettatori. Il suo competitor, Canale 5, che ha riproposto la soap Terra Amara, ha fatto il 17,9% di share con 3.011.000 telespettatori. Da segnalare Italia 1 in salita (5% di share) dopo la finale fallimentare de La Pupa e il Secchione (3,4%).

Milly ricorda la giornata contro l’omofobia con tre artiste transgender https://t.co/pBYXVcYxHe — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 17, 2024

Ascolti Tv | L’AcchiappaTalenti

1^ puntata: 2.667.000 telespettatori, 17,2% di share

2^ puntata: 2.315.000 telespettatori, 15,2% di share

Amadeus ha lasciato la curva al 38% di share, dopo 5 minuti #Lacchiappatalenti aveva la curva al 14%, fin dall’inizio sotto Terra Amara (con traino dimezzato). Ė colpa della stampa anche oggi? — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 18, 2024

Milly Carlucci sulle critiche: “Campagne organizzate squallide e prevedibili”

La conduttrice sulle critiche ricevute ne ha parlato anche a SuperGuidaTv.