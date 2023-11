Sei tu il suo umano preferito? Con questo test ne avrai la certezza!

Se anche in casa tua è accesa la diatriba su chi sia il membro preferito dal vostro gatto, con questo test lo scoprirete subito, potreste rimanere molto stupiti!

In ogni casa che ospiti degni animali spesso esiste una sorta di piccola lotta interna tra i membri della famiglia nella contesa per chi sia l’umano preferito dal vostro animale domestico. Seppur spesso si tende a fare passare il messaggio che il vostro animale ami tutti indistintamente, tuttavia, dovreste sapere che in realtà non è proprio così. I vostri animali domestici qualche volta hanno la loro preferenza, anche se non sempre riescono ad esprimerla in maniera chiara.

In alcuni casi, infatti, è facile capire chi sia l’umano preferito, soprattutto quando si parla di gatti, in altri, invece, la scelta non sembra chiara, ma per scoprirlo basta veramente poco. Con un semplice test potrai avere finalmente la risposta che cercavi, oppure scoprire l’amara verità, ad ogni modo non rimanerci male, anche se non fossi l’umano preferito questo non vuol dire che il tuo gatto non ama la tua presenza.

Misura la connessione tra te ed il tuo gatto, questo test ti farà scoprire tutta la verità!

I gatti con la loro indole misteriosa e indipendente hanno da sempre stregato l’uomo, a tal punto che, più spesso di quel che sembri, nelle case in cui questi sono ospitati è insita una sorta di gelosia tra gli umani che vorrebbero accaparrarsi le grazie del felino di casa. Nonostante la fama di esseri solitari, questi animali sono in verità molto empatici nei confronti del padrone ed in grado di creare legami strettissimi, alcuni ovviamente più stretti di altri.

Per capire se il tuo gatto ama te più di ogni altra persona, ad ogni modo, esiste un test efficace e facile da fare. I gatti sono infatti soliti dimostrare l’affetto in tanti modi, dallo strofinare la testa sulle tue gambe, fare le fusa, o stabilire un contatto visivo e sbattere delicatamente le palpebre, alcuni comportamenti indicano però che lui ti ama davvero sopra ogni cosa.

L’atto di dormire per un gatto è importantissimo, lo fanno per molte ore al giorno e amano farlo dove si sentono più sicuri. Se un gatto sceglie di dormire con un membro specifico della famiglia, dunque, questo è un chiaro segnale della sua preferenza. Anche l‘atto di cercare il gioco con il padrone è da considerare un atto di amore, i felini, infatti, creano legami profondi attraverso il gioco, se il tuo micio vuole giocare con te, dunque, lo fa perché desidera legare con te in maniera più profonda.

Esistono anche altre manifestazioni molto indicative della fiducia che il tuo micio nutre nei tuoi confronti, una di queste è rappresentata dall’atto di mostrare la pancia. Quando il micio ti espone la sua parte più debole sta dimostrando estrema fiducia, una cosa che non farà con tutti, così come il lasciarsi prendere in braccio, altro atto di fiducia relegato a pochi prescelti.

Anche altre piccole dimostrazioni quotidiane possono essere davvero esplicative, dall’atto di aspettare il tuo ritorno sull’uscio di casa, il leccare o mordere dolcemente oppure il rispondere ai tuoi richiami, tutti questi atteggiamenti sono sintomo del legame che il gatto ha con te, una connessione profonda che non dovrebbe essere data per scontata. Se osservando tutti questi comportamenti e mettendoli sulla bilancia scoprirai di non essere il preferito non dovrai però rimanerci male. Il gatto non è un animale monogamo e non nutre amore per una sola persona, anche se in casa mostrerà una preferenza, questo non vuol dire che la tua presenza gli sia sgradita, rafforzare il vostro legame sarà sempre possibile ed il mezzo migliore è proprio rispettare i suoi spazi ed i suoi tempi e permettergli di fare le sue mosse nei tuoi confronti in maniera spontanea.