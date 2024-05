Bryton Rider 15 Neo E – Ciclo Computer GPS, Display da 2″, Nero

63,27 €

Rider 15 neo è il compagno ottimo per le tue pedalate. Facilissimo da impostare, tutto ciò che devi fare è accenderlo e partire perché tenga traccia di tutte le tue attività. Dispositivo bryton calibra automaticamente l’altitudine via GPS: una volta preso il segnale, non necessita di impostazioni manuali e ti permetterà di vedere in automatico I tuoi dati di guadagno e perdita altitudine. La lettura dei dati è semplice grazie alla griglia allargata, personalizzabile via app, e ai valori numerici grandi sul display. Compatibile con I sensori dual ant+/bluetooth, rider 15 neo può connettersi all’app bryton active e condividere I tuoi itinerari su strava / relive.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,1 x 4,61 x 2,16 cm; 51 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 gennaio 2021

Produttore ‏ : ‎ Bryton

ASIN ‏ : ‎ B08QMN1XXW

Numero modello articolo ‏ : ‎ BR15NE

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Supporto satellitare GNSS

21 funzioni

Durata batteria 16 ore

Notifiche per chiamate, e-mail e messaggi

Dimensioni schermo: 2.0 inches

Requisiti minimi di sistema: Mac OS X 10.6 o successivo, Windows XP o successivo