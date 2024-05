Tutti insieme appassionatamente, il video strepitoso del cane e gatto che fanno il bagnetto-VIDEO

Chi pensa che non vadano affatto d’accordo dovrà ricredersi: un Golden Retriever e un gatto che fanno il bagnetto insieme. Mai vista una scena del genere!

La celeberrima frase ‘essere come cane e gatto’ evidenzia una notissima rivalità tra i due animali ma, a quanto pare, non è affatto sempre così! Alle volte si vengono a creare dei legami talmente stretti e affiatati da poter condividere anche momenti di relax e spensieratezza relativi all’igiene personale. E’ quello che è accaduto al Golden Retriever e al gatto che fanno il bagnetto insieme: una scena da non perdere!

Fare come cane e gatto: quanto è vera questa credenza?

Se sono frequenti le immagini di zuffe che vedono protagonisti un cane che abbaia furiosamente e un micio che sferra gli artigli con aria minacciosa, può capitare di imbattersi anche in situazioni di pacifica convivenza tra i due animali tanto diversi, sebbene la maggior parte delle volte quelli che si trovano ‘per forza’ a vivere sotto lo stesso tetto, alla fine scelgono di ignorarsi.

Eppure se i due litiganti per eccellenza sono sempre visti come rivali il motivo è da ricercarsi proprio nella loro natura e nel loro modo (completamente opposto) di esprimersi: è ovvio che sarebbe sbagliato generalizzare, poiché molto dipende dal carattere del singolo esemplare. Tuttavia è impossibile negare che l’uno è un animale sociale, abituato a vivere in gruppo e in compagnia mentre l’altro appare apprezzare maggiormente chi rispetta la sua privacy e i suoi momenti di solitudine.

Non è impossibile che i due riescano però a trovare una soluzione per poter convivere pacificamente: se ciascuno di loro avrà i suoi spazi, i suoi oggetti e le sue attenzioni (ben ripartite da parte del padrone) non sarà affatto un problema stare insieme. E un’amicizia potrebbe nascere? Assolutamente sì, e lo dimostra proprio il video che segue a breve.

Un Golden Retriever e un gatto che fanno il bagnetto insieme: il video tenerissimo che tocca il cuore

Non solo si vedono i due animali dividersi pacificamente la stessa grande tinozza ma pare che entrambi apprezzino molto di essere cosparsi di acqua e sapone, senza il minimo cenno di fastidio. Il più delle volte i gatti odiano il contatto con l’acqua e di sicuro non lo farebbero mai in compagnia del rivale per eccellenza, un cane: ma questo video dolcissimo sfata questi due miti in una sola volta.

Il Golden Retriever e il gattino sono entrambi immersi nell’acqua e si lasciano coccolare dalla morbida spazzola e dalle sapienti mani di una operatrice, che pare proprio saper fare il suo lavoro. Il canale Tik Tok da cui è tratto il video, @a_golden_fam, è specifico sulla vita di esemplari appartenenti alla razza canina dei Golden Retriever e mostra diverse scene di bagnetti e momenti della cura personale dei nostri amici a quattro zampe.

Un Golden Retriever e un gatto che fanno il bagnetto insieme: l’intesa è evidente

Non si tratta solo di condividere la tinozza ma addirittura di giocare e scherzare insieme: il Golden infatti non solo sembra completamente a suo agio in compagnia di Micio, ma lascia anche che gli si arrampichi addosso come un delicato piano di appoggio. L’intesa è così evidente da mostrare lo stesso cane che avvicina il naso al suo amico felino, quasi ad annusare il suo gradevole profumo di pulito.

Chi è ancora convinto che due animali così diversi non possano convivere pacificamente, dovrebbe guardare queste dolcissime scene per ricredersi immediatamente!