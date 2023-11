sintomi, cause, diagnosi e trattamento

Un amminoacido essenziale per il nostro amico peloso. Vediamo cosa accade quando vi è una carenza di taurina nel gatto e come possiamo aiutare Micio.

Come ben sappiamo l’alimentazione è un fattore molto importante per i nostri amici a quattro zampe, in quanto è grazie al cibo che mangiano che riescono ad assumere i nutrienti di cui hanno bisogno. Una delle sostanze più importanti per l’alimentazione di Micio è la taurina.

Quest’ultima è responsabile di alcune funzioni corporee del nostro amico peloso. Ma cosa accade se vi è una carenza di taurina nel gatto? Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono i sintomi, le cause e soprattutto il trattamento di tale disturbo nel felino.

Carenza di taurina nel gatto: sintomi e cause

Per la salute del nostro amico a quattro zampe è molto importante che quest’ultimo segui una dieta varia ed equilibrata, in modo tale da poter assumere tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Una delle sostanze più importanti per l’alimentazione del nostro amico a quattro zampe è la taurina.

Quest’ultima è un amminoacido derivante dalle proteine. Il nostro amico peloso può assumere tale aminoacido solo attraverso un’alimentazione adeguata che si basa, come ben sappiamo, esclusivamente di carne.

Ma come mai è così importante la taurina? Questo aminoacido è responsabile di importanti funzioni corporee del nostro amico peloso, come la funzione cardiaca, la funzione digestiva, la funzione visiva e lo sviluppo del gattino.

Dal momento che i nostri amici a quattro zampe non sono in grado di convertire altri aminoacidi in taurina, è molto importante, affinché il corpo del gatto possa funzionare correttamente, che non vi sia una carenza di taurina.

Possiamo trovare la taurina in diversi alimenti. Tuttavia se il gatto che si nutre di alimenti commerciali che non contengono tale nutriente o seguono una dieta di cibi preparate in casa che non includono però carne di organo, le quali presentano elevati quantità di aminoacidi, possiamo riscontrare una carenza di taurina nel Micio.

Ma come possiamo capire se il nostro amico a quattro zampe soffre di tale disturbo? I sintomi di tale disturbo potrebbero essere non evidenti subito, ma peggiorano progressivamente nel tempo. Tuttavia qui di seguito vedremo quali sono i segnali da non sottovalutare:

Cardiomiopatia dilatativa

Degenerazione retinica

Problemi digestivi

Cucciolate non numerose

Gattini alla nascita con peso basso

Ritardo di crescita e sviluppo nei gattini

Morte (se non viene trattata la cardiopatia)

Cecità del gatto (se non viene trattata la degenerazione retinica)

Diagnosi e trattamento

Per poter trattare al meglio la carenza di taurina nel gatto è necessario comunicare al proprio veterinario, oltre i sintomi che presenta il Micio, anche il tipo di alimento che offriamo alla nostra palla di pelo. Nel caso si tratti di un alimento commerciale per gatti, sarebbe utile portare la confezione o una foto con la lista degli ingredienti del cibo del Micio e farla osservare allo specialista.

Nel caso in cui si diamo alla nostra palla di pelo una dieta preparata in casa, sarebbe opportuno comunicare al veterinario, tutti gli ingredienti che utilizziamo per cucinare al nostro amico a quattro zampe. Successivamente lo specialista, per escludere altre patologie, potrà richiedere un esame del sangue e delle urine del Micio.

Altri test diagnostici che potrebbe richiedere lo specialista dipendono ovviamente dai sintomi che presenta il felino. Nel caso in cui il gatto soffra di una degenerazione retinica, lo specialista potrebbe eseguire un esame oculistico dettagliato.

Mentre, nel caso in cui il Micio presenti una cardiomiopatia dilatativa, potrebbe richiedere delle radiografie del torace o anche un elettrocardiogramma. Una volta diagnosticata la carenza di taurina nel gatto, il veterinario si occuperà innanzitutto del trattamento dei sintomi che presenta il Micio.

Una volta che la nostra palla di pelo si è stabilizzata, il veterinario prescriverà un’integrazione di taurina nel Micio, in quanto è l’unico trattamento per la carenza di taurina nel gatto. A seconda della gravità della situazione il recupero della carenza di taurina nel gatto varia.

Infatti se tale disturbo ha avuto una breve durata, senza causare danni permanenti al felino, una sufficiente integrazione di taurina può permettere al gatto di riprendersi completamente. In caso contrario, se tale disturbo ha causato danni significativi, il nostro amico a quattro zampe potrebbe aver bisogno di altri farmaci o di cambiamenti di abitudini.

Per esempio se il gatto ha avuto problemi alla vista a causa della mancanza di taurina, sarebbe opportuno modificare l’ambiente in cui vive, in modo tale da aiutare il nostro amico a quattro zampe. Infine, è molto importante anche offrire al gatto una dieta equilibrata, che contenga i nutrienti necessari per il suo abbisogno quotidiano.