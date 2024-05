I cani non sono solo bellissimi ma anche super intelligenti

Lo sappiamo benissimo che i cani hanno un mondo bellissimo da regalarci, non sono solo bellissimi ma anche molto intelligenti, ecco un video che ne è la prova.

Il cane è considerato il miglior amico dell’uomo per la sua capacità di stare in sua compagnia ed essergli estremamente leale. Non solo, i cani hanno uno spiccato senso dell’empatia e dell’amore, che donano incondizionatamente. Ce lo dimostrano tutti i giorni e il web è, al giorno d’oggi, pieno di video che testimoniano tutto il loro bellissimo mondo. Questa volta vi parliamo della loro spiccata intelligenza come dimostra un video in particolare che è diventato virale su TikTok. Il cane fa una cosa straordinaria quando vede che la sua padrona sta facendo le pulizie di casa. Ma andiamo con ordine.

Cani non solo bellissimi ma super intelligenti: guarda cosa fa questo Husky

Mi ha molto colpito un video che ho visto su TikTok sul profilo @backrooms_210418. Mostra un cane di razza Siberian Husky steso sul pavimento probabilmente intento a riposare. Vicino c’è il suo cucciolo e la scena è già tenerissima così. Ma non è tutto.

Si vede, infatti, che appena la padrona entra nella stanza pulendo e lavando il pavimento, l’Husky si alza immediatamente e fa quello che dovrebbero fare sempre tutti i cani: spostarsi e lasciare il pavimento libero. Lui non solo fa questa mossa, ma prende anche il suo cucciolo.

Come si vede dal video, il cucciolo è in una cesta di vimini e si guarda attorno non capendo bene, probabilmente, che cosa stia accadendo. Il cane più grande sale sulla poltrona e poi con i denti afferra il cestino. In questo modo sposta anche il cucciolo per lasciare la padrona libera di pulire per bene.

Tantissime le visualizzazioni e i commenti. Alcune persone hanno ammesso che quei cani si comportano meglio dei bambini che spesso non capiscono proprio che la mamma ha bisogno che si spostino un po’ per pulire meglio.

Il web è ricco di queste immagini che dimostrano una cosa importante: non solo i cani sono estremamente belli, ma hanno un’intelligenza fuori dal comune. Non siete d’accordo?