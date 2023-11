6 modi suggeriti dalla scienza

Ci sono almeno 6 modi utili a migliorare la vita del proprio cane e vale la pena scoprirli, anche perché sono suggeriti dalla scienza.

Prendersi cura di un animale domestico è molto impegnativo. Ci sono dei lati positivi e dei lati negativi in cui bisogna sempre impegnarsi. Se si prende un cane, ad esempio, è importante insegnargli le cose che non sa, le abitudini della casa pensare al suo benessere e alla sua salute.

L’impegno che gli esperti dicono di mettere in campo ogni giorno è migliorare la vita del cane. Questo aspetto è molto importante perché solo in questo modo l’animale si sentirà protetto, al sicuro e in un luogo che gli permette di stare bene.

Inoltre, il legame tra cane e persone si rafforzerà tantissimo e anche questo è un aspetto decisamente fondamentale. Allora, vediamo alcune cose che si possono mettere in pratica da subito.

6 modi per migliorare la vita del cane

In linea generale, per fare qualcosa di utile e di importante per il nostro cane, dobbiamo tenere conto delle sue caratteristiche, del suo carattere e della sua personalità. Inoltre, di tutto quello che gli piace fare e che non gli piace. Vediamo, qui di seguito, 6 modi da applicare da subito.

1. Focalizzarsi sulle preferenze del cane

È inutile intestardirsi sul provare a far fare qualcosa al cane che non vuole o che non gli piace. Anzi, per farlo stare meglio bisogna giocare a quello che gli piace. Se preferisce l’inseguimento, occorre concentrarsi su questo. Se ha un posto preferito, renderlo migliore e più accogliente gli farà capire di essere amato.

2. Fargli usare il naso

Per un cane l’olfatto è molto importante. Non solo è molto sviluppato, tanto che molti cani facili da addestrare vengono impiegati in ritrovamenti e controlli di vario genere, ma è un senso che va allenato giorno per giorno. Per loro è il primo canale che gli permette di avere stimoli nuovi.

Il consiglio degli esperti, anche a seguito di alcuni esperimenti, è quello di far annusare sempre il cane. Bisogna lasciarlo libero di esplorare, in casa o all’aperto. Anzi, in un luogo sicuro, potete anche mettere dei bocconcini nell’erba in modo tale da unire qualcosa di familiare con qualcosa di nuovo.

Questo aspetto è fondamentale per tenere la sua mente allenata, oltre che l’olfatto. Un cane può manifestare dei problemi mentali o di comportamento. In questo modo, è molto difficile che accada.

3. Attenzione al cibo

Studi recenti hanno dimostrato che il cane è più attratto dal cibo umido che dalle crocchette.

Quindi, è un errore usare le crocchette come premio quando il cane fa qualcosa di buono, di positivo o di giusto durante l’addestramento. Bisogna migliorare le ricompense e questo è possibile farlo solo con snack di pollo, formaggio e simili.

Potrebbe accadere che il cane abbia uno snack preferito, ma non bisogna fermarsi lì. Bisogna variare nel tempo e non dargli da mangiare sempre la stessa cosa.

4. Socializzare

Un cane sta bene anche da solo in casa con le persone, tuttavia, nelle sue origini c’è l’esigenza di stare in gruppo, esattamente come i lupi. Quindi, per un animale di questo tipo è importante socializzare con i suoi simili, anche e soprattutto attraverso il gioco.

5. L’importanza della cuccia

Avrete notato che un cane dorme molte ore al giorno, quindi, è necessario preparargli un posto tranquillo dove si senta al sicuro. La scelta della cuccia è fondamentale anche per dargli riparo quando si sente insicuro o ha paura di qualcosa.

6. Spazio sicuro

Non sempre un cane associa la cuccia ad un posto sicuro per lui. Quindi, è meglio osservarlo e vedere quale posto della casa o del giardino sceglie quando si spaventa. Tutte le persone in casa devono sapere che quel posto è il suo spazio sicuro e non bisogna invaderlo in nessun modo.