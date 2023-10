Scivolone di Fiordaliso, parola razzista in diretta: chiedono la squalifica – cosa dice il regolamento

Stamani durante una chiacchierata con Rosy Chin, Fiordaliso si è lasciata scappare una parola razzista senza nemmeno accorgersene. La cantante ha fatto un brutto scivolone e ha detto: “Lavoro come un ne**o tutto il giorno“. Nemmeno Rosy se n’è accorta, visto che ha continuato a ridere. Sui social diversi telespettatori hanno già chiesto la squalifica.

I commenti allo scivolone di Fiordaliso.

“Che schifezza, qui si che ci vuole veramente la squalifica. E vogliamo parlare di Rosy che se la ride, dopo aver fatto un discorsone sull’integrazione a Giuseppe perché non gli piace il sushi?”. “Per questo scivolone serve proprio la squalifica”. “Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici, ma questa è la volta in cui la squalifica è dovuta”.

Spiace ma sarebbe più che giusta la squalifica per fiorda #grandefratello — Holy 🍬 (@SognInLuna) October 15, 2023

Il nuovo regolamento del Grande Fratello.

Fiordaliso molto probabilmente non verrà squalificata. Effettivamente in passato chi ha usato quel termine offensivo ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Le cose sono cambiate con il GF Vip 6, dove Alfonso Signorini ha iniziato ha valutare l’intenzione e non il termine fine a sé stesso.

“La prima novità è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente corretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite. Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista”.

