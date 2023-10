Madonna durante il Celebration Tour racconta un fatto privato

Ieri sera a Londra ha debuttato il Celebration Tour di Madonna che il prossimo mese approderà anche a Milano.

Durante il concerto, come riporta Vanity Fair, la Ciccone ha anche raccontato un fatto privato che ha dell’incredibile (e che è molto fraintendibile).

“Quando ho iniziato a fare musica ero completamente senza un soldo, ai tempi fare un bagno caldo era un vero lusso. E così finivo per uscire solo con uomini che a casa avevano una doccia o una vasca da bagno. Chiedevo cose come: “Vivi da solo?”. Loro di solito mi rispondevano di sì e allora io continuavo: “A casa hai una vasca da bagno o una doccia?”. Al che loro annuivano e mi guardavano come se fossi fuori di testa. Quindi io proseguivo con un: “Che ne dici se ordiniamo qualcosa per cena e andiamo da te?”.

Insomma, Madonna chiedeva se avevano una doccia per potersi LAVARE? O per capire quanti soldi avessero dato che – parole sue – “fare un bagno caldo era un lusso“? Ah Ciccò..



Madonna: il discorso per la guerra fra Israele e Palestina al The Celebration Tour.

“Vedere quello che sta succedendo in questo periodo nel mondo è doloroso. Tutti noi soffriamo nel vedere quello che accade in Israele e in Palestina. Il mio cuore si spezza nel vedere bambini, adolescenti, tutte quelle persone che soffrono. Sono certa che tutti voi sarete d’accordo con me. I nostri cuori si possono rompere, ma il nostro spirito no. Siete con me? Ed è normale chiedersi ‘cosa posso fare io? Sono solo una persona’. Ci sentiamo persi e senza speranza. Ma possiamo fare molto, possiamo fare la differenza. Individualmente possiamo portare luce nel mondo con azioni e parole. Ma insieme diventiamo potenti e luminosi nell’oscurità. Possiamo cambiare il mondo e portare la pace ovunque”.