Scenata in diretta a L’Isola, nessuno in studio se ne accorge: “Stai attento”

Fin da subito Artur Dainese e Khady Gueye a L’Isola dei Famosi hanno stretto un bel rapporto, prima come alleati, poi come amici e alla fine è sembrato che tra i due ci fosse qualcosa di più. Poi durante un gioco il modello ha rivelato che sarebbe stato disposto a tradire l’amica speciale ai fini del programma e lei si è lasciata andare ad una scenata: “Per i valori che ho, io no accetto queste cose. Non tradirei mai una persona a cui tengo. Sei libero di dire quello che vuoi, ma poi prendi le conseguenze. Significa che per arrivare al tuo scopo mi tradiresti e mi colpiresti alle spalle“.

Artur nei giorni successivi allo scivolone ha cercato di rimediare: “Ma io parlo solo di gioco. Poi ti chiedo scusa, ho sbagliato. Non ho la sensibilità che hai tu. Io non sono sensibile di impatto. Non penso a come può reagire qualcuno. Dico le cose senza pensarci e poi mi pento. Non c’ho pensato, ho detto una cosa che non penso nel senso profondo. Io non farei mai cattiverie alle spalle. Se anche ti nominassi, te lo direi. La parola tradire l’ho interpretata in modo superficiale e ti chiedo scusa ancora“.

La scenata in diretta a L’Isola dei Famosi.

Ieri notte, nei minuti finali dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi – mentre Elenoire Casalegno stava parlando – si è sentita Khady mentre diceva: “Stai attento a quando fai le cose, perché io sono vendicativa, occhio“. Artur spiazzato ha risposto: “Perché, cosa ti ho fatto adesso?“. Nessuno dallo studio si è accorto della scenata di Khady.

Come mai la Gueye ce l’ha così tanto con Artur? Secondo alcuni telespettatori, dietro alla rabbia della modella ci sarebbero le dichiarazioni fatte da Dainese nel momento delle nomination: “Quanto mi attrae Khady da uno a dieci? Direi otto. Quanto mi attrae Karina? Anche lei otto diciamo“.

Artur si è messo in un bel guaio.