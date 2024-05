Ascolti 19 maggio: quanto ha fatto la nona puntata de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti tv. Ieri, 19 maggio, è andata in onda la nona puntata della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti.

Nel corso della nona puntata abbiamo assistito alla prova leader (che ha decretato l’immunità di Karina) e alla nomination di Artur Dainese e Greta Zuccarello (nominati dal gruppo) e Aras Senol (nominato dalla leader). La nomination è eliminatoria.

Chi vuoi salvare tra Artur, Greta e Aras? Il televoto si chiuderà mercoledì 22 maggio, durante la prossima puntata di #Isola pic.twitter.com/JbsU01fH10 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

La nona puntata de L’Isola dei Famosi ha fatto 1.972.000 telespettatori pari al 16,2% di share. Su Rai1, invece, è andata in onda la fiction Makari che ha totalizzato 2.348.000 telespettatori, pari al 14,7% di share.

Anche lo spostamento alla domenica non ha funzionato per il reality di Canale 5, che è finito sotto i due milioni.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 2,2% di share

Naufraghi in Honduras

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Dario Cassini

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Greta Zuccarello

Karina Sapsai

Khady Gueye

Linda Morselli

Matilde Brandi

Samuel Peron

Naufraghi tornati in Italia

Francesca Bergesio | 3 giorni in Honduras | RITIRATA

Luce Caponegro | 7 giorni in Honduras | ELIMINATA

Francesco Benigno | 5 giorni in Honduras | ESPULSO

Peppe Di Napoli | 11 giorni in Honduras | RITIRATO

Maité Yanes | 14 giorni in Honduras | ELIMINATA

Pietro Fanelli | 18 giorni in Honduras | RITIRATO

Sonny Olumati | 11 giorni in Honduras | ELIMINATO

Daniele Radini Tedeschi | 20 giorni in Honduras | RITIRATO

Marina Suma | 28 giorni in Honduras | ELIMINATA

Rosanna Lodi | 24 giorni in Honduras | ELIMINATA

Joe Bastianich | 35 giorni in Honduras | RITIRATO

Valentina Vezzali | 42 giorni in Honduras | ELIMINATA