7 cose che dovresti imparare da lui

Sette cose che si dovrebbero imparare dal proprio animale domestico: ecco come i cani possono rendere migliori i loro umani.

Anche se la maggior parte delle persone ancora oggi non riesce a rendersene conto, gli animali, a qualsiasi specie appartengano, sono esseri senzienti. Capaci di provare sentimenti proprio come gli esseri umani, ma privi della cattiveria insita in questa specie, gli animali instaurano dei profondi legami di affetto con i loro simili e con gli altri esseri viventi. Da loro, gli umani non possono fare altro che imparare. Le famiglie che vivono con un cane, ad esempio, sanno benissimo come i loro amici a quattro zampe possano rivelarsi dei perfetti insegnanti di vita. Ecco, infatti, sette cose che le persone dovrebbero imparare dai loro cani.

Sette cose che le persone dovrebbero imparare dai cani: i quattro zampe sono ottimi insegnanti di vita

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane riconosce come «chiunque abbia avuto modo di interagire con un animale di qualsiasi specie, o abbia avuto occasione anche solo di incrociare un suo sguardo, sa benissimo che queste creature provano esattamente le stesse sensazioni che proviamo tutti noi: paura, felicità, amore, sofferenza».

Proprio in virtù di tale assunto, diversi Paesi del mondo stanno apportando modifiche ai loro codici civili per riconoscere agli animali maggiori diritti legali e non considerarli più solo alla stregua di “res” (quindi di oggetti immateriali). Gli animali sono infatti a tutti gli effetti esseri senzienti.

Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita. E proprio i cani, ad esempio, possono insegnare ai loro umani sette cose importantissime. Ecco quali sono.

Le sette cose che i cani possono insegnare agli umani