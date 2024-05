Gel per prevenire i postumi della sbornia

Un nuovo gel, sviluppato utilizzando proteine del latte e nanoparticelle d’oro, potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per neutralizzare gli effetti dell’alcol prima che insorga la sbornia. Questo avanzamento promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo le conseguenze del consumo eccessivo di alcol

Disintossicazione dall’alcol: Il potenziale del gel maculato d’oro

un gel innovativo che contiene nanoparticelle d’oro e proteine del latte potrebbe ridurre i livelli di alcol nel sangue fino al 40% in soli trenta minuti

In uno studio preliminare condotto sui topi, un team di ricercatori ha individuato una promettente strategia per contrastare efficacemente gli effetti nocivi dell’alcol attraverso l’utilizzo di un gel innovativo che contiene nanoparticelle d’oro e proteine del latte. A svilupparlo, lo scienziato dei materiali dell’ETH di Zurigo, Raffaele Mezzenga, insieme allo scienziato alimentare Jiaqi Su e al loro team internazionale.

Il gel, applicato ai topi intossicati, ha dimostrato di ridurre i livelli di alcol nel sangue fino al 40% in soli trenta minuti. Ciò è stato possibile grazie alla sua capacità di deviare la metabolizzazione dell’alcol dal fegato al tratto digestivo, dove l’alcol viene trasformato in acido acetico anziché in acetaldeide, un composto tossico associato ai sintomi della sbornia.

I risultati hanno mostrato una significativa riduzione dei livelli di alcol nel sangue dei topi trattati. Parliamo di una diminuzione del 40% entro trenta minuti e oltre il 50% entro cinque ore dalla somministrazione. Inoltre, i roditori trattati con il gel hanno manifestato una perdita di peso inferiore e un miglior metabolismo del grasso nel fegato rispetto ai topi esposti solo all’alcol. Il che suggerisce che il gel potrebbe proteggere gli organi dai danni causati dall’eccessivo consumo di alcol. Ma come funziona il “fantomatico” gel anti-sbornia?

Nanoparticelle d’oro: non solo alcol

Come accennato, il gel sfrutta le proprietà delle nanoparticelle d’oro, che agiscono come catalizzatori, accelerando la reazione chimica che degrada l’alcol.

Nel campo della medicina, le nanoparticelle d’oro hanno un’ampia gamma di utilizzazioni, grazie alle loro proprietà uniche e alla loro biocompatibilità. Ecco alcuni dei loro principali utilizzi:

Imaging biomedico. Possono essere utilizzate come agenti di contrasto nei test di imaging biomedico, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM). La loro capacità di assorbire e scatterare la luce consente una migliore visualizzazione di tessuti e organi, aiutando nella diagnosi precoce di malattie;

Terapia fototermica. Possono essere riscaldate attraverso l’irradiazione con luce laser di specifiche lunghezze d’onda. Questo fenomeno, noto come effetto plasmonico, può essere sfruttato per distruggere selettivamente le cellule tumorali senza danneggiare i tessuti circostanti, offrendo una forma di terapia anticancro meno invasiva;

Drug delivery. Possono essere caricate con farmaci o altre molecole terapeutiche e dirette specificamente verso i siti di interesse nel corpo. Questo approccio consente una maggiore precisione nel trattamento di condizioni mediche, riducendo al contempo gli effetti collaterali associati alla somministrazione sistemica di farmaci.

Diagnostica medica. Possono essere funzionalizzate con sonde molecolari o anticorpi specifici per rilevare biomolecole indicative di malattie, consentendo test diagnostici più sensibili ed efficienti.

Le proteine del siero del latte: non solo formaggio

Nel frattempo, le proteine del siero del latte forniscono una matrice stabile che facilita questa reazione, garantendo un’efficace neutralizzazione dell’alcol.

Queste, vengono sottoposte a lunghe ore di bollitura, fino a quando non si trasformano in filamenti che, una volta combinati con un composto contenente ferro, gelificano formando una matrice solida.

Quanto al loro utilizzo, esse hanno anche una serie di applicazioni in diversi campi medici, oltre a quella menzionata nell’ambito della creazione di gel per la disintossicazione dell’alcol.

Ecco qualche esempio

Integrazione nutrizionale. Sono comunemente utilizzate come integratori nutrizionali, specialmente nel contesto dello sport e del fitness, per sostenere la crescita muscolare, favorire il recupero dopo l’allenamento e fornire un apporto proteico completo;

Nutrizione clinica. Vengono impiegate come parte di diete speciali per pazienti affetti da malattie croniche, in convalescenza o in condizioni di deperimento muscolare;

Prevenzione e trattamento delle allergie. Alcuni studi suggeriscono che le proteine del siero del latte, in particolare la lattoglobulina, possano avere effetti immunomodulatori e antiallergici, e potrebbero quindi essere utilizzate nella prevenzione e nel trattamento delle allergie alimentari;

Applicazioni farmaceutiche. Vengono anche impiegate in ambito farmaceutico per la produzione di farmaci e formulazioni medicinali, grazie alle loro proprietà di solubilità, stabilità e capacità di veicolare farmaci;

Medicina rigenerativa. Alcune ricerche suggeriscono che le proteine del siero del latte, in particolare i loro fattori di crescita e componenti bioattivi, possano avere un potenziale ruolo nella medicina rigenerativa, promuovendo la riparazione dei tessuti e la guarigione delle ferite.

Ma torniamo alla ricerca.

Effetti limitati del gel, ma potenziale promettente

sua efficacia si limita al periodo in cui l'alcol è ancora nel tratto digestivo. Una volta che l'alcol entra nel flusso sanguigno, gli effetti tossici rimangono al di fuori dalla sua portata

Sebbene il gel offra un potenziale interessante nel contrastare gli effetti nocivi dell’alcol sul corpo, è importante notare che la sua efficacia si limita al periodo in cui l’alcol è ancora nel tratto digestivo. Una volta che l’alcol entra nel flusso sanguigno, gli effetti tossici rimangono al di fuori dalla sua portata.

Nonostante questa limitazione, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per coloro che desiderano ridurre gli effetti negativi dell’alcol sul corpo. Il tutto, senza dover rinunciare completamente al consumo di bevande alcoliche. Tuttavia, è essenziale sottolineare che l’astinenza dall’alcol rimane la scelta più salutare.

Mentre i ricercatori continuano a lavorare per rendere il gel sicuro ed efficace per l’uso umano, si spera che un giorno possa essere utilizzato prima o durante il consumo di alcol per prevenire i suoi impatti dannosi sul corpo.

