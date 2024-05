Tonon, il patch si stacca in diretta, la Panicucci: “Scollato, attento!”

In una delle ultime puntate di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti si sono occupati di turismo estetico e di trapianti di capelli. In studio c’era anche Raffaello Tonon, che ha parlato del suo patch cutaneo. L’opinionista ha spiegato come il patch sia sicuro, non creai problemi e soprattutto si possa anche tirare senza nessun problema.

Nel tirare troppo i capelli, Tonon ha staccato un pezzo del patch e Federica l’ha subito avvisato (qui il video): “Oddio attento che ti rimane… ecco, si è visto qualcosa non volevo dirtelo. Si è staccato un pezzo, guarda che si è staccato. Io non insisterei se fossi in te, lì davanti sulla tempia ti si è staccato“.

Comunque il lavoro è così ben fatto che io non sapevo nemmeno che Raffaello avesse il patch da ben 8 anni.

TONON CHE PER POCO NON GLI CADE IL PARRUCCHINO #mattino4 — Peppe Eurobesozzi 🇱🇹l🇸🇲 (@peppe_p_94) April 29, 2024

Tonon parla del patch cutaneo.