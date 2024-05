Anita Olivieri nella giornata di ieri, in pausa dopo i troppi autografi che concede giornalmente ai migliaia di fan appostati sotto casa sua, si è presa un momento per rispondere a qualche utente su Twitter prima di chiudere il profilo impostando il privato.

A chi dopo un post con Beatrice Luzzi le ha scritto ‘fatti una vita e non campare sulle spalle degli altri che nessuno ti calcola‘, Anita Olivieri ha risposto: ‘Se non ci fossi stata io lei per sei mesi avrebbe litigato con i muri. Dai, parcheggiati. Paga pure il ticket che ti fanno la multa con quella faccia‘.

Danno della brutta ad Anita Olivieri, lei risponde stizzita

La gieffina si è poi sfogata: “Troppi clown oggi in giro, che è successo, hanno aperto i circhi? IT sei tu?“, rispondendo poi a un’offesa gratuita ricevuta da una utente che le ha scritto “sta cessa“, scrivendo: “Pensa come si devono sentire quelli che chiamano cessa una alta 1.73 capelli biondi e occhi azzurri. E mi fermo qui. Mettetevi in fila che a raccogliere lacrime ce n’è per tutti“. Aggiungendo poco dopo: “Sono bella pure quando piango, pazzesco“.

Ho scoperto troppo tardi il profilo Twitter di Anita Olivieri alias Aegalleos: fa morire dal ridere.



Twitter a parte, stando ai post pubblicati sui social dalla multi-graduated in marketing (così si definisce su Instagram) sembra continuare a gonfie vede la storia con Alessio Falsone nata sul finire del Grande Fratello. “Con Alessio è stata una cosa inaspettata, è stato tutto travolgente” – le sue parole a Verissimo – “Sono molto presa. È un ragazzo per cui sto perdendo la testa“.

Il sogno della Olivieri è quello di partecipare a un programma comico come Zelig o LOL – Chi ride è Fuori: riuscirà a realizzarlo?