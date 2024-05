Greta, Artur e Aras, chi rischia di lasciare L’Isola dei Famosi: i sondaggi

Nella nona puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti al televoto Artur Dainese, Greta Zuccarello e Aras Senol. I primi due sono stati nominati dal gruppo, mentre l’attore turco è stato scelto dalla leader di questa settimana, Karina: “Non è facile, del gruppo che non conosco sono rimasti solo in due. Alvina ha l’immunità e quindi voto per Aras, però voglio dire che mi dispiace davvero“.

Chi rischia di uscire mercoledì? Stando ai sondaggi sui social, nei forum e sui siti che si occupano anche de L’Isola dei Famosi, Artur Dainese e Aras Senol sarebbero salvi, mentre la meno votata al momento risulta Greta Zuccarello. Che l’aria da maestrina non sia piaciuta al pubblico del reality?

Chi vuoi salvare tra Artur, Greta e Aras?

Il televoto si chiuderà mercoledì 22 maggio, durante la prossima puntata di #Isola pic.twitter.com/JbsU01fH10 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Greta, Artur e Aras: il recap di Mediaset Infinity sulle nomination.