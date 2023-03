Salmo, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

La scaletta dei concerti di Salmo per il tour del 2023: tutte le canzoni cantante sul palco dal rapper di Olbia.

Prosegue con grandissimo successo il tour di Salmo in questo 2023. L’artista è tornato a esibirsi nei palazzetti, in attesa di poter calcare i palchi anche delle location all’aperto durante l’estate. Una serie di appuntamenti straordinari che il rapper ha deciso di regalarsi dopo essere stato uno dei grandi protagonisti, seppur con un ruolo decisamente originale, durante l’ultima edizione di Sanremo. Scopriamo insieme i dettagli sulla possibile scaletta di questa leg del tour 2023.

Il tour 2023 di Salmo

Accompagnato dalla sua band, Le Carie, composta da Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Dade al basso e Verano da Riccardo Puddu, Salmo sta regalando ancora una volta dei concerti incendiari al pubblico dei suoi fan, sempre più eterogeneo.

Salmo

Queste tutte le date ancora in calendario per il suo tour sia nei palazzetti che nei festival:

– 23 marzo alla Kioene Arena di Padova

– 24 marzo al Pala Alpitour di Torino

– 28 giugno al Ferrara Summer Festival

– 1° luglio al Cagliari Summer Festival

– 11 luglio al Lugano (Svizzera)

– 13 luglio al Rock in Roma

– 15 luglio al Pinewood Festival dell’Aquila

– 22 luglio al Festival di Majano (Udine)

– 29 luglio a Catania

– 16 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (Lecce)

– 25 agosto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

La scaletta dei concerti

All’interno della setlist preparata dal rapper per questi straordinari concerti non mancano molti successi del suo ultimo album, Flop. Tuttavia, c’è spazio anche per alcuni dei più grandi classici della sua carriera, e con tutta probabilità troveranno spazio anche le canzoni pubblicate da poco insieme a Le Carie.

Fermo restando che l’ordine e le canzoni potrebbero cambiare di concerto in concerto, questi dovrebbero essere i brani presentati nel corso di questa leg nei palazzetti, e probabilmente anche nei prossimi appuntamenti estivi:

– 90 min

– Mic Taser

– Stai Zitto

– Antipatico

– Papparapà

– Daytona

– Criminale

– Ricchi e Morti

– Giuda

– Perdonami

– L’alba

– Flop

– Perdonami

– A Dio

– Yoko Ono

– La prima volta

– Russell Crowe

– Disobey

– Hellvisback

– S.A.L.M.O.

– Dj set