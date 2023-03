Nek torna in tv sulla Rai con Dalla strada al palco

Nek torna in televisione in prima serata sulla Rai con la nuova edizione del programma Dalla strada al palco: come funziona.

Nek fa il bis. Dopo il grande successo della prima edizione, il cantautore di Sassuolo torna in tv, su Rai 2, con la seconda edizione dello show televisivo Dalla strada al palco. Un programma che lo vede impegnato nelle vesti insolite di conduttore per portare sul piccolo schermo il mondo degli artisti di strada, con il supporto non solo del pubblico in studio, ma anche di alcuni ospiti vip. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova edizione del programma.

Dalla strada al palco: la nuova edizione del programma di Nek

Dal 28 marzo torna in televisione il cantautore di Sassuolo, con la seconda edizione di Dalla strada al palco, programma prodotto dalla Rai in collaborazione con Stand by me. Uno show che ancora una volta sarà non solo una grande festa, ma una vetrina per artisti che solitamente si esibiscono davanti a un pubblico distratto, e che avranno l’opportunità di esibirsi e raccontarsi davanti alla piazza più grande d’Italia, quella televisiva.

Nek (ph. Anna Camerlingo)

Nella prima puntata gli ospiti speciali, i cosiddetti “passanti importanti”, saranno due nomi molto amati in Rai: Andrea Delogu e Carlo Conti, che affiancheranno in studio il pubblico per giudicare le tre performance più belle tra i tredici che si sfideranno. Ricordiamo che i tre migliori artisti di ogni puntata si qualificheranno per la finale, in cui verrà assegnato il premio per il miglior busker italiano.

I protagonisti della prima puntata

Lo spettacolo assicurato dagli artisti che si sfideranno fin dalla prima puntata sarà straordinario. Ci sarà spazio per un sand artist come Mauro Masi, per acrobati come quelli della Compagnia dei folli, per giocolieri come Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, ma anche e soprattutto per tantissimi musicisti di talento.

Dal pianista Davide Stramaglia al violinista Isaac Minert, dal vocalist Joe Bless alla cantante Martina Zaghi, dal duo Riccardo & Celine a quello composto dalla cantante lirica Naimana, accompagnata dal ventriloquo Daniele, fino ad arrivare a gruppi come gli Street Sharks e No Funny Stuff. Ci sarà davvero musica di ogni genere, strumenti di ogni tipo, a dimostrazione di quanto talento ci sia sparso per la nostra penisola, spesso ai margini delle strade e delle piazze. L’appuntamento è per il 28 marzo, in prima serata su Rai 2.