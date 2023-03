Marco Mengoni in tour in Europa nel 2023: le date dei concerti

Marco Mengoni parte in tour in Europa nel 2023: le date e le informazioni sui nuovi concerti dell’artista prima dell’Eurovision.

L’Europa sta per riabbracciare Marco Mengoni. Prima ancora di poter tornare sul palco dell’Eurovision, l’artista di Ronciglione è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico continentale attraverso una serie di straordinari concerti che lo vedranno protagonista in alcuni dei più importanti club europei a poche settimane dal ritorno nella kermesse continentale con la sua già amatissima Due vite. Scopriamo insieme i dettagli su questi nuovi appuntamenti dal vivo del vincitore di Sanremo 2023.

Marco Mengoni in tour in Europa nel 2023

Sarà un aprile molto europeo per il cantautore di Ronciglione, pronto a riscaldare l’atmosfera nel Vecchio Continente in vista del grande appuntamento del prossimo maggio, e prima del tour che lo vedrà ancora una volta protagonista negli stadi in Italia la prossima estate.

Marco Mengoni

Queste le date degli show unici in programma nel mese di aprile 2023:

– 24 aprile a Le Cigale di Parigi (Francia);

– 25 aprile all’Ancienne Belgique di Bruxelles (Belgio);

– 27 aprile al Batschkapp di Francoforte (Germania);

– 29 aprile al Komplex 457 di Zurigo (Svizzera).

I biglietti per questi straordinari appuntamenti sono in vendita sul sito Live Nation.

Il successo di Due vite

Intanto, nell’attesa di poter partire per questi importantissimi appuntamenti dal vivo, il cantautore sta raccogliendo tutti i successi di Due vite, la splendida ballata dalle venature soul con cui ha conquistato il trionfo a Sanremo nel 2023, un brano che ha già conquistato un disco di platino in Italia e che ha raccolto oltre 37 milioni di clic con il video ufficiale su YouTube.

Risultati eccezionali che stanno avendo conferme anche dall’estero. Nella settimana di lancio il brano è entrato infatti al primo posto su iTunes non solo in Italia, ma anche in Svizzera, Slovenia e Lussemburgo, raggiungendo la top 10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. Ottime premesse in vista di un Eurovision che lo vedrà sicuramente grande protagonista.