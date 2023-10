Ryan Guzman, i fan notano un dettaglio: “Sta usando Grindr e Scruff!”

Diventato popolare grazie a Pretty Little Liars, Notorious e soprattutto 9-1-1, Ryan Guzman adesso è seguitissimo sui social, dove pubblica post e storie quotidianamente. E proprio in una di queste storie (nella quale promuoveva il singolo della sua ex) i fan hanno notato qualcosa. I follower del 36enne hanno visto che nella parte alta della schermata del suo iPhone c’erano attive le icone di Grindr e Scruff. Ovviamente su Twitter sono fioccate battute di ogni tipo e allusioni più o meno esplicite. In ogni caso per adesso l’attore non ha confermato o smentito nulla, di certo c’è – e non ha nulla a che vedere con lo screen – che dopo 5 anni, lo scorso maggio è tornato single ed ha chiuso la relazione con Chrysti Ane (con cui è ancora in buoni rapporti).

Hold up, I thought Ryan Guzman was married? pic.twitter.com/jwSOlF0jG3 — rico💯 (@Teeswift1) October 12, 2023

Not Ryan Guzman accidentally posted a screen capture in his Instagram Story with a Grindr and Scruff notification 😦😯 pic.twitter.com/XjbCDgAh2O — Ehl (@ehlhddd) October 12, 2023

Ay ojalá y me encuentre a Ryan Guzmán en Grindr jajaja digo, khe? https://t.co/EW2qBGyQ8j — Mark Falling (@marko_fest) October 13, 2023

Ryan Guzman being closeted just made me remember that he used to be roommates with Tyler Hoechlin and they had Colton Haynes over pic.twitter.com/DWgBOkNDcC — gar (@mescalordi) October 12, 2023

I need Ryan Guzman so bad pic.twitter.com/ZTN0Sr6iPq — . (@Aegiizun) October 12, 2023

Ryan Guzman e le accuse di razzismo.

Tre anni fa l’attore americano è stato accusato di razzismo. La polemica è scoppiata quando i fan si sono accorti di una serie di tweet del 2011, pubblicati dalla ragazza dell’uomo e nei quali c’era più volte la N word. Le accuse per la star di 911 sono arrivate dopo che lui ha difeso la compagna di allora.

“Ho un sacco di amici, neri, bianchi, asiatici, indiani, coreani… e ci prendiamo gioco della reciproca etnia un sacco di volte. Ci insultiamo a vicenda. Non ce la prendiamo a male perché ci conosciamo di persona, sappiamo chi siamo. Sappiamo che non è nostra intenzione offenderci seriamente. Quindi cos’è che state cercando di fare? State cercando di provare che una persona che non è razzista in realtà è razzista? Nah… Non avete un simile potere. Non c’è alcuna energia razzista che provenga dalla mia famiglia”.

Dopo essere stato bacchettato dai fan, Ryan Guzman si è scusato: “Ho capito che le mie parole ed azioni hanno ferito delle persone, per questo mi voglio scusare. Sono veramente dispiaciuto, sono responsabile di quello che ho detto e per la mia ignoranza. Supporto completamente la comunità afroamericana con tutto il mio cuore, e sto cercando di imparare e capire nuovi concetti. Prometto di sfruttare questa occasione per migliorare e aiutare a cambiare le cose. Prova, fallisci, impara, cresci. Il mio scopo è quello di continuare ad aiutare e supportare i miei fratelli e le mie sorelle in questo difficile periodo. Con amore“.