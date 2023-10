L’avvocato di Basciano parla dopo l’intervista di Sophie a Verissimo

Sophie Codegoni a Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato di Alessandro Basciano raccontando di amanti, corna, relazioni parallele (pure mentre era incinta) manipolazioni, bugie e violenze verbali. Parole forti, tant’è che lui ha deciso di rispondere tramite l’avvocato. E non un avvocato qualsiasi, ma Leonardo D’Erasmo, già visto a Live Non è La d’Urso in qualità di difensore del falso figlio di Pamela Prati.

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.

Alla luce delle parole di Sophie Codegoni non mi stupisce che Alessandro Basciano avrebbe preferito “mantenere riserbo sulle questioni personali” perché il quadro che ne è venuto fuori lo ha messo davvero in cattiva luce.

Silvia Toffanin accetterà la richiesta dell’avvocato di Alessandro Basciano e lo ospiterà a Verissimo?

