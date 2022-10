Robbie Coltrane è morto, addio all’Hagrid di Harry Potter

Altro lutto nel mondo di Harry Potter, dopo Alan Rickman, è scomparso anche Robbie Coltrane. L’interprete di Rubeus Hagrid si è spento a 72 anni. A dare la notizia è stato Deadline, che ha rivelato che l’attore era malato da tempo e che è morto in un ospedale vicino a casa sua in Scozia. Negli ultimi tre anni Robbie Coltrane si era anche sottoposto a numerosi interventi chirurgici a causa di una forte osteoartrosi.

Era malato da due anni e, per quanto sperassimo che qualche sortilegio avrebbe potuto salvarlo, alla fine non c’è stato niente da fare: Robbie Coltrane, noto Rubeus #Hagrid negli otto film della saga di #HarryPotter , si è spento in Scozia, all’età di 72 anni. @MarioManca pic.twitter.com/tLUMTP5LeK

“L’amato attore scozzese Robbie Coltrane è morto oggi a 72 anni. Ce lo ha confermato adesso il suo agente. La star di Harry Potter, James Bond e Cracker è morta in un ospedale vicino a casa sua a Larbert, in Scozia. L’attore pluripremiato era in cattive condizioni di salute negli ultimi due anni. L’interprete di Hagrid si muoveva solamente in sedia a rotelle.

Coltrane ha interpretato in modo memorabile il guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid nella serie di Harry Potter. Ma è riduttivo ricordarlo solo per questo.

L’attore ha anche recitato in film memorabili, tra cui Monache in fuga, Mona Lisa e Ocean’s 12 .

Ha recitato in due film di James Bond, in cui interpretava Valentin Dmitrovich Zukovsky, un ex agente del KGB diventato alleato dell’Agente 007. Coltrane ha anche vinto numerosissimi premi durante la sua lunga carriera”.