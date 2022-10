Ilary Blasi rompe il silenzio sull’investigatore privato

Ilary Blasi ha ingaggiato l’investigatore privato Ezio Denti per indagare su Francesco Totti? Questo è quello che ha sostenuto l’uomo al settimanale Nuovo dove ha rilasciato una lunga intervista.

Il fatto però non sussisterebbe perché sarebbe totalmente inventato. Questo, almeno, è ciò che ha fatto sapere l’avvocato della conduttrice a Dagospia che come tutti ha riportato l’intervista di Ezio Denti.

“La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”.