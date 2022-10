Alessandra Mussolini imita Lady Gaga a Tale e Quale

Dopo Britney Spears, Cher e Dua Lipa, a Tale e Quale Show è sbarcata anche Lady Gaga. A vestire i panni della Germanotta è stata Alessandra Mussolini. A livello estetico l’ex deputata somigliava vagamente all’originale, la voce era lontanissima, ma nel complesso la performance non era malaccio. Non la migliore Gaga di Tale e Quale Show, ma nemmeno la peggiore.

Che performance da diva 💥​ Rivedi l’esibizione di Alessandra Mussolini che interpreta Lady Gaga qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow @Ale_Mussolini_ pic.twitter.com/571rPdNvk5 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 14, 2022

Alessandra Mussolini: i giudizi.

Malgioglio ha stroncato la concorrente: “Prima di tutto mi devi dire cosa hai mangiato stasera. Perché quando imitavi Lady Gaga sembrava ti fosse rimasta sullo stomaco una bella peperonata. Guarda tesoro che è come se ti avesse morso una tarantola. Lady Gaga ha tutti i registri quando canta e tu non ne hai azzeccato nemmeno uno. Caro Antonio Ricci cambia la sigla dei nuovi mostri usa l’esibizione di Alessandra Mussolini. Di lei apprezzo l’ironia. Il sogno più grande di Lady Gaga era di conoscere Sophie Loren e si sono incontrate. Visto che Sophia ci segue le mando un abbraccio enorme“.

Giudizio meno severo (come sempre) quello di Loretta Goggi, che ha fatto i complimenti ad Alessandra Mussolini: “Tu hai un fisico bestiale figlia mia. L’esibizione mi è piaciuta molto devo dire. Il numero era bellissimo e complimenti per la coreografia e la scenografia. Vocalmente insomma non era troppo somigliante, ma ballavi e cantavi dal vivo. Io vedo che tu ti diverti e questo arriva ed è l’importante. Ci trasmetti tanta energia e molto entusiasmo. Fidati che vediamo che ti diverti ed è bello. Per la voce ci dobbiamo ancora lavorare“.

Giorgio Panariello ha sottolineato la capacità di Alessandra di passare da un personaggio all’altro con disinvoltura: “Allora, sei passata da Rosanna Fratello a Lady Gaga con estrema facilità. Se una vera trasformista. Secondo me hai fatto un buon lavoro. Devo dire che mi sei piaciuta e quindi complimenti“.